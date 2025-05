Inter, Milan e il caso ultras: ecco la lista inviata a Malagò dei soggetti che hanno commesso violazioni

La FIGC ha annunciato nella giornata di ieri il patteggiamento tra la Procura Federale e Inter e Milan per i rapporti emersi tra dirigenti e i giocatori con i capi del tifo organizzato coinvolti nell’inchiesta Doppia Curva della Procura di Milano. L’accordo prevede una giornata di squalifica per Calhanoglu e Inzaghi. L’Inter dovrà pagare 70mila euro di multa, mentre il Milan 30mila.

La trasmissione Report, in onda sulla Rai, ha pubblicato un appunto redatto alcuni giorni fa per il Presidente del Coni Giovanni Malagò quando la FIGC doveva ancora pronunciarsi sull’accordo. Nella nota, i soggetti per cui al termine delle indagini erano emersi comportamenti lesivi delle norme federali, con conseguente notifica conclusione istruttoria e intenzione di deferimento:

SILVA Massimiliano, allora Supporter Liaison Office tesserato società F.C. Internazionale Milano S.p.A.;

SALA Claudio, allora procuratore, dotato di poteri di rappresentanza dell’F.C. Internazionale Milano S.p.A. e responsabile sicurezza prima squadra;

CALHANOGLU Hakan, calciatore società F.C. Internazionale Milano S.p.A.;

INZAGHI Simone, iscritto albo dei tecnici, allora tesserato come allenatore per F.C. Internazionale Milano S.p.A.;

ZANETTI Javier Adelmar, allora Vice Presidente F.C. Internazionale Milano S.p.A.

CALABRIA Davide, allora calciatore tesserato società A.C. Milan S.p.A.;

PANSA Fabio, allora Supporter Liaison Office tesserato società A.C. Milan S.p.A.;

FC. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. per responsabilità diretta per comportamenti ascritti al sig. Sala, dotato di poteri di rappresentanza;

FC. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. per responsabilità oggettiva, per comportamenti ascritti ai sigg.ri Silva, Calhanoglu, Inzaghi e Zanetti;

AC. MILAN S.p.A. per responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti ai sigg.ri Calabria e Pansa.

Al termine del procedimento, la Procura Federale ha accolto il patteggiamento presentato dai club, ma non tutti i soggetti presenti nella nota per Malagò compaiono nell’accordo finale. In particolare, è assente il calciatore Davide Calabria (all’epoca dei fatti al Milan, e ora al Bologna), che ha deciso di non patteggiare.

Il terzino sarà ascoltato dal capo della Procura federale Giuseppe Chiné la prossima settimana. Senza patteggiamento verrà deferito e affronterà il processo di fronte al Tribunale federale nazionale.