Stellantis, la scelta del nuovo CEO entro la prima metà del 2025

Stellantis ha realizzato nel primo trimestre 2025 ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro, il 14% in meno dello stesso periodo 2024, soprattutto per i minori volumi di consegne e i prezzi sfavorevoli. Lo ha annunciato in una nota il colosso dell’automotive, di cui la Exor della famiglia Agnelli-Elkann (holding che controlla anche la Juventus) è primo azionista.

La società ha fatto inoltre sapere che il processo di nomina del nuovo amministratore delegato è a buon punto e si concluderà entro la prima metà del 2025. La persona scelta per questo incarico andrà a sostituire il portoghese Carlos Tavares, che ha rassegnato le proprie dimissioni a dicembre del 2024.

Tornando ai risultati del trimestre, il calo del 9% delle consegne consolidate, pari a 1,2 milioni, «riflette la minore produzione in Nord America per il prolungamento delle festività a gennaio, l’impatto della transizione del portafoglio prodotti e minori volumi di veicoli commerciali leggeri nell’Europa allargata». Le azioni di rilancio commerciale hanno portato a una crescita della quota nell’Ue30 sul quarto trimestre 2024 e maggiori volumi di ordini negli USA.

Nel primo trimestre dell’anno c’è stato il lancio di tre nuovi prodotti – la nuova Fiat Grande Panda, la Opel Vauxhall Frontera e la Citroën C3 Aircross – e di diversi modelli aggiornati, che hanno contribuito alla crescita della quota di mercato nell’Ue30 rispetto al quarto trimestre del 2024, nonché a maggiori volumi di ordini al dettaglio negli Stati Uniti. Sono state commercializzate le nuove versioni di Opel/Vauxhall Mokka, Ram 2500 HD e Ram 3500 Hd.

La quota di mercato nell’Ue30, pari al 17,3% nel primo trimestre del 2025, è aumentata di 1,9 punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2024 grazie al continuo sviluppo e all’aumento della disponibilità di Citroën C3/ëC3, Peugeot 5008 e Opel/Vauxhall Grandland, lanciate alla fine del 2024. L’introduzione di Citroën C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera e Fiat Grande Panda nel primo trimestre del 2025 offre l’opportunità di aumentare le consegne di veicoli del segmento B nei prossimi periodi. Inoltre, nel primo trimestre del 2025, Stellantis è diventata leader nel segmento delle ibride e ha riconquistato la seconda posizione nel mercato Bev con quote di mercato rispettivamente del 15,5% e del 13%.

Negli Stati Uniti c’è stata la stabilizzazione della quota di mercato al dettaglio con un aumento delle vendite al dettaglio di Jeep Grand Cherokee e Compass di oltre il 10% su base annua, ma anche di Ram 1500 e 2500. Ulteriori progressi sono attesi dall’aumento della disponibilità di specifici livelli di allestimento per veicoli commerciali leggeri, dal successo del lancio di autocarri pesanti rinnovati e dal potenziamento delle attività di vendita e marketing. Nel marzo 2025, i nuovi ordini al dettaglio sono aumentati dell’82% rispetto al marzo 2024, raggiungendo il livello mensile più alto dal giugno 2023.

Continua la forte dinamica dei ricavi del Terzo Motore. In Sud America, l’azienda ha mantenuto la sua posizione di leader, con una quota di mercato del 23,8%, con un aumento di 1,5 punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2024, grazie al miglioramento dei marchi Stellantis in Brasile, Cile e soprattutto Argentina, dove il mercato si sta riprendendo in seguito all’allentamento delle restrizioni alle importazioni.

Nella Regione del Medio Oriente e Africa, pur dovendo far fronte alla restrizione delle importazioni in alcuni Paesi, continuano gli sforzi di localizzazione che consentiranno di migliorare i volumi in diversi mercati nel medio termine.