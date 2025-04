Essilux, in cinque anni capitalizzazione raddoppiata a 115 miliardi di euro

Dalla sua nascita nel 2019 la capitalizzazione in Borsa di EssilorLuxottica è praticamente raddoppiata (+93%) da 59 a 115 miliardi di euro, con il fatturato cresciuto del 52,4% (da 17,3 miliardi nel 2019 a 26,5 miliardi nell’esercizio 2024).

Sono alcuni dei dati citati dal direttore finanziario del gruppo italo francese, Stefano Grassi, all’assemblea di Essilux in svolgimento a Parigi. L’utile netto in cinque esercizi è cresciuto del 61,1% (da 1,9 miliardi a 3,1 miliardi), con un utile operativo in rialzo del 57%.

Il primo dividendo distribuito (sull’esercizio 2018) era di 2,04 euro, quello che verrà approvato dall’assemblea di oggi è a quota 3,95 euro, con un aumento del 94% dalla nascita del gruppo creato dalla fusione tra Essilor e la Luxottica fondata da Leonardo Del Vecchio. I dipendenti sono aumentati del 45% (200.000 nel mondo, 20mila solo in Italia. I dipendenti azionisti in tutto sono quasi 100mila. All’assemblea del gruppo, ampiamente controllato da Delfin con una quota azionaria del 32,3%, nelle prime votazioni il capitale presente è l’84,4% del totale.

«Siamo un’azienda che non si limita a guardare al futuro, ma che vuole costruirlo – ha affermato Francesco Milleri, presidente e amministratore di EssilorLuxottica –. Oggi celebriamo risultati record e i successi di un gruppo, che è relativamente giovane», essendo nato sette anni fa dall’unione tra la francese Essilor e la Luxottica fondata da Leonardo Del Vecchio, prosegue Milleri aprendo l’assemblea di EssilorLuxottica a Parigi. La Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, controlla il gruppo con oltre il 32% delle quote azionarie.