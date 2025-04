FIGC, ricavi al top e utile di 2 mln nel bilancio 2024 nonostante il flop Europei

Il Consiglio federale della FIGC ha approvato il Bilancio consuntivo 2024, come già fatto dal Comitato di Presidenza. Come illustrato dal Segretario generale, l’esercizio chiuso il 31 dicembre dell’anno di riferimento mostra un risultato positivo di 2 milioni di euro e un valore della produzione pari a 224 milioni.

Si tratta di una crescita di 12,5 milioni di euro in termini di ricavi, rispetto al 2023, poco sotto al primato di 229,5 milioni di euro raggiunto nel 2021 grazie ai premi per la vittoria dell’Europeo. I costi per l’attività sportiva sono stati pari invece a 146 milioni, mentre i costi di funzionamento hanno toccato quota 50 milioni.

Nonostante la riduzione dei contributi ricevuti da Sport e Salute, che hanno toccato il minimo storico, e di fronte ad un risultato non soddisfacente a EURO 2024, anche dal punto di vista economico, nel 2024 la FIGC è riuscita a consolidare il proprio Bilancio, grazie anche all’attività delle diverse strutture operative, come dimostrato ad esempio dagli oltre 4 milioni dei proventi finanziari o dall’attività commerciale che ha potuto promuovere i numerosi progetti sviluppati, anche nell’ambito della sostenibilità sociale.

«Come ribadito in consiglio federale, è un record storico per la federazione in termini di valore della produzione. Ed è frutto della progettualità trasversale all’interno del mondo federale. Dimostra che non sempre la massimizzazione del risultato sportivo agonistico può essere presa come riferimento per sviluppo della FIGC. La nostra progettualità è il segnale tangibile di una federazione moderna», ha sottolineato il presidente della FIGC Gabriele Gravina.