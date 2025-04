Spagna, con la finale di Coppa del Re indotto da 75 milioni per l'Andalusia

La Coppa del Re, vinta dal Barcellona contro il Real Madrid ai tempi supplementari, ha permesso al club catalano di incassare 1,2 milioni di euro, mentre alla società di Florentino Perez è spettato poco più di un milione. Cifre ben lontane, e di molto, rispetto a quello che è stato l’indotto economico per la regione dell’Andalusia, che ha ospitato la finalissima del torneo: oltre 75 milioni di euro.

Come riporta il sito spagnolo Palco23, queste sono le prime stime effettuate dopo la partita giocata sabato sera allo stadio La Cartuja, accompagnata da una risonanza mediatica internazionale che ha raggiunto 450 milioni di spettatori in oltre 180 paesi, come spiegato da Patricia del Pozo, assessora alla Cultura e allo Sport della Andalusia.

Un ritorno economico molto importante per la regione che ripaga abbondantemente il costo dei lavori per lo stadio La Cartuja, che hanno toccato una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro, derivanti dai fondi pubblici. «L’Andalusia torna a posizionarsi come punto di riferimento per ospitare eventi sportivi – ha affermato l’assessora del Pozo –. Abbiamo trasformato un impianto sportivo che nel 2018 era sull’orlo del degrado in una struttura moderna, rinnovata, con la capacità necessaria per accogliere grandi eventi internazionali di vario tipo, che generano economia, occupazione e ricchezza».

Un risultato più che positivo, anche dal punto di vista organizzativo, che conferma la scelta di fare del La Cartuja una delle sedi per i Mondiali 2030, che la Spagna co-organizzerà insieme a Portogallo e Marocco. «È un grande orgoglio con tutto ciò che questo comporta per la promozione internazionale dell’Andalusia. Negli ultimi anni ha già ospitato numerose partite internazionali, come quelle degli Europei 2020 o della Nations League 2020-2021», ha concluso del Pozo.