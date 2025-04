Dietrofront Ancelotti: no al Brasile. Spunta un'offerta milionaria dall'Arabia

Carlo Ancelotti è volato ieri a Londra per formalizzare il suo accordo con la Federcalcio del Brasile per diventare il nuovo allenatore della Seleçao. Tuttavia, il tecnico italiano non ha firmato, anche se gli agenti coinvolti nell’operazione si aspettavano che tutto procedesse per il meglio. Ancelotti ha comunicato la sua rinuncia alla proposta e starebbe addirittura valutando un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato da Marca, fonti vicine alla trattativa hanno la sensazione che Ancelotti sia stato molto chiaro con la Federcalcio brasilina. Il tecnico ha prima comunicato agli agenti che lavorano per la CBF che non sarebbe riuscito a prendere in mano la Nazionale a giugno (come sperava la Federcalcio), ma che avrebbe potuto farlo ad agosto.

La notizia ha sorpreso i dirigenti brasiliani, dal momento che tutto era già stato discusso in precedenza. In Brasile, infatti, si pensava che il tecnico avesse già ricevuto il via libera dal Real Madrid per partire a giugno. Ora, addirittura, non si esclude che l’allenatore dei Blancos possa guidare la squadra anche nell’avventura del primo Mondiale per Club a 32 squadre.

Ancelotti potrebbe aver incontrato ostacoli da parte del Real Madrid per concordare una partenza a giugno, ma dietro questa situazione sembrerebbe esserci anche una proposta milionaria dall’Arabia Saudita. Si parla di circa 50 milioni di euro netti a stagione, un’offerta irrinunciabile a livello economico. Il contratto tra la CBF e l’allenatore del Real Madrid era già stato redatto, ma alla fine tutto salterà.

Non è la prima volta, tra l’altro: già la scorsa stagione Ancelotti aveva valutato un’altra proposta del Brasile, ma alla fine aveva scelto di restare al Real Madrid. In ogni caso, non va dimenticato che Ancelotti ha ancora un anno di contratto con il Real, che nel frattempo sta valutando il possibile successore in panchina, con Xabi Alonso come principale candidato. Entrambe le parti volevano concordare un’uscita in grande stile, anche se restavano da definire le condizioni economiche della separazione.

Secondo quanto riportato da media brasiliani che citano fonti della Federcalcio, Ancelotti avrebbe chiesto al Real Madrid un’indennità di 4 milioni di euro, richiesta che il club della capitale avrebbe rifiutato. In effetti, nella dirigenza madridista si dava per scontato che il tecnico sarebbe andato via rinunciando all’anno di contratto rimasto.