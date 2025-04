Atalanta, l’AD Luca Percassi gela il Milan sul Ds: «D’Amico resterà con noi»

Tony D’Amico non sarà il prossimo direttore sportivo del Milan. L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi, a margine della presentazione al Gewiss Stadium del nuovo sponsor New Balance, che vestirà ufficialmente la squadra dal 1° luglio 2025 (dopo otto anni con Joma), ha spento le voci sull’interesse dei rossoneri per il Ds nerazzurro.

Alla domanda se nella prossima stagione anche D’Amico vestirà New Balance, Percassi ha risposto: «Sì, è un direttore sportivo fondamentale per noi. Al di là dell’interesse vero o presunto di altri club, avrà l’enorme compito di creare un’Atalanta competitiva, ho grande fiducia in lui, lui è contento di restare, ora abbiamo un finale di stagione fondamentale, siamo concentrati in questo finale di stagione, andiamo avanti a lavorare».

Niente da fare, quindi, per il Milan, almeno stando a quanto assicura il dirigente nerazzurro: D’Amico era tra i papabili come nuovo Ds dei rossoneri a partire dalla prossima stagione, ma è legato all’Atalanta da un contratto fino al 2027 e la Dea non è intenzionata a liberarlo.

Rimane dunque in lizza l’ex Lazio Igli Tare, anche se stando alle ultime indiscrezioni, qualora non venisse individuato il candidato ideale, non è da escludere che il Milan possa mantenere la sua struttura attuale.