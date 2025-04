Ufficiale, New Balance diventa il nuovo sponsor tecnico dell'Atalanta

«Atalanta BC e New Balance insieme per un nuovo capitolo. Il brand sportivo statunitense diventerà l’Official Kit Sponsor dei nerazzurri». Con questo breve messaggio pubblicato sui propri canali social questa mattina, il club bergamasco ha annunciato che i calciatori nerazzurri vestiranno New Balance a partire dalla prossima stagione calcistica. Il brand statunitense aggiunge così anche i bergamaschi fra le società con cui collabora nel mondo del calcio, fra cui ci sono state negli anni anche Liverpool, Roma, Porto e Siviglia. E senza dimenticare il Modena, club di Serie B partner di New Balance ormai da tre anni.

Il rapporto con l’attuale sponsor tecnico Joma si concluderà alla naturale scadenza del contratto che sarà il prossimo 30 giugno. Secondo le indiscrezioni la sponsorizzazione garantiva al club bergamasco 2,5 milioni di euro annui. Molto probabilmente il nuovo contratto con New Balance andrà a incrementare questa cifra, anche se non sono stati svelati dettagli ufficiali.

Nei giorni scorsi, la Dea aveva salutato e ringraziato Joma per gli otto anni di collaborazione: «Atalanta BC rivolge un sincero ringraziamento a Joma – si legge in una nota pubblicata sul sito della società bergamasca –, partner tecnico di queste ultime otto stagioni sportive, per l’entusiasmante percorso che ha portato grandi soddisfazioni a entrambi i brand. Insieme si è vissuto emozioni uniche ed indimenticabili non solo a livello nazionale, ma anche in campo internazionale: dal ritorno in una competizione europea, alla partecipazione alla prima storica UEFA Champions League, alla vittoria della UEFA Europa League.

Le famiglie Percassi e Pagliuca sono grate alla famiglia López per la professionalità, la serietà e la passione che hanno sempre contraddistinto questa collaborazione che negli anni si è rafforzata da un sincero rapporto di amicizia. È stato un cammino condiviso di crescita e importanti risultati che rimarranno nella storia di Joma e Atalanta».