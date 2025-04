Ligue 1, DAZN valuta di pagare 100 milioni e svincolarsi a fine stagione

Dopo mesi di negoziati, sembra esserci una via d’uscita per DAZN sul fronte dei diritti televisivi della Ligue 1. Come riportato da L’Equipe, nella giornata di ieri ieri Nicolas de Tavernost – CEO di LFP Media – ha aggiornato la Ligue de Football Professionnel sull’andamento delle trattative.

L’ex presidente del gruppo M6 ha avuto numerosi incontri con i dirigenti di DAZN nel tentativo di trovare una soluzione all’attuale crisi (la piattaforma di sport in streaming ha fatto causa alla lega calcio francese chiedendo un risarcimento di 573 milioni di euro «per violazioni contrattuali» e «inganno sul mercato»).

Sebbene la mediazione tra le due parti non sia andata a buon fine, i contatti non si sono mai interrotti. Il 15 aprile, il mediatore aveva proposto a entrambe le parti il pagamento da parte di DAZN delle ultime due rate relative alla stagione 2024/25 (70 milioni di euro ad aprile e altri 70 milioni di euro a Giugno) e un compenso di oltre 100 milioni di euro per la stagione in corso. Proposta che è stata accettata dai club, ma non da DAZN.

Lunedì pomeriggio Tavernost ha indicato che DAZN sarebbe disposta a svincolarsi a fine stagione pagando una somma di 100 milioni di euro, consentendo così alla LFP di sondare il mercato per lanciare il proprio canale in vista della prossima stagione calcistica. In questo nuovo scenario, DAZN sembra essersi dichiarata pronta a diventare il partner per la distribuzione del canale qualora raggiungesse un accordo con la Lega calcio francese. La piattaforma britannica coprirebbe i costi di produzione, se la LFP accetterà la cifra di 100 milioni di compenso.

Si aprirebbe così un nuovo scenario per la LFP che si troverebbe con la garanzia di avere 100 milioni pronti messi sul piatto da DAZN e la possibilità di formare una partnership distributiva con la piattaforma di sport in streaming. Nelle prossime ore le due parti cercheranno di trovare una soluzione definitiva. Per quanto riguarda invece il pagamento della rata di aprile atteso per il la fine del mese, all’emittente sono stati concessi alcuni giorni per effettuarlo, in attesa di un accordo tra le due parti per risolvere la crisi.