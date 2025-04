Due squadre di terza serie potrebbero giocare l’Europa League 2025/26

La prossima edizione della UEFA Europa League potrebbe riservare sorprese molto particolari. In attesa di scoprire tutte le squadre che si qualificheranno per la competizione nella stagione 2025/26, ci sono addirittura ben due formazioni di terza divisione (l’equivalente della Serie C italiana) che potrebbero prendere parte al torneo.

Si tratta dei tedeschi dell’Arminia Bielefeld (che militano nella 3. Liga in Germania) e degli svizzeri dell’FC Biel-Bienne (che giocano nella Promotion League). Due squadre che stanno ben figurando nei rispettivi campionati e che potrebbero essere promosse nelle divisioni superiori, ma che si stanno distinguendo soprattutto per i percorsi nelle rispettive coppe nazionali.

Partendo dalla Germania, l’Arminia Bielefeld è riuscita a raggiungere la finale della DFB-Pokal 2024/25 – l’equivalente della Coppa Italia – con un percorso incredibile, che l’ha vista eliminare quattro squadre di Bundesliga, tra cui il Bayer Leverkusen, sconfitto per 2-1 in semifinale. Come in Italia, chi vince la Coppa di Germania ha diritto a prendere parte alla fase a gironi dell’Europa League.

Se l’Arminia Bielefeld vincesse la finale contro lo Stoccarda (in programma il 24 maggio), entrerebbe quindi nella seconda competizione per club UEFA pur senza giocare in Bundesliga. Più complicato invece il percorso della formazione elvetica, anch’essa arrivata in finale di Coppa di Svizzera.

L’FC Biel-Bienne è riuscito a eliminare formazioni decisamente blasonate in patria, come lo Young Boys, protagonista anche in Champions League. Ora lo attende la finale contro il Basilea e in caso di successo la squadra conquisterà l’accesso ai playoff di Europa League.

A differenza del posto garantito alla Germania per chi vince la coppa nazionale, per la Svizzera è previsto che si parta dai playoff. Quindi, in caso di vittoria della coppa, il Biel-Bienne dovrà comunque passare dai playoff per coltivare il sogno di accedere al girone unico di Europa League.