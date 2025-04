Il Napoli balza in testa: McTominay, una doppietta che vale il sorpasso sull'Inter

Scott McTominay trascina il Napoli in testa alla classifica di Serie A con una doppietta decisiva contro il Torino. L’Inter, nonostante la crisi in campo, continua a dominare la scena sui social con il maggior numero di menzioni. In grande risalita il Milan, che dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia ritrova entusiasmo tra i tifosi e guadagna terreno anche online.

L’Inter perde colpi in campo, ma non si arresta sui social. Anche questa settimana a dominare la classifica social è la squadra di Inzaghi grazie alle 72.300 menzioni collezionate tra utenti e tifosi. In grande ripresa il Milan, anche sul campo dopo il derby di Coppa Italia a San Siro, che avanza di due posizioni, diventando secondo (43.000 menzioni). Scende alla terza posizione la Juventus (38.700), che nonostante il rosso a Yildiz, conquista la vittoria contro il Monza.

Il successo in campo della squadra di Conte non consente al Napoli l’accesso al podio della classifica social: la squadra perde una posizione, e con 33.900 menzioni retrocede in quarta posizione. Soulé decide il match contro l’Inter, un successo per la squadra di Ranieri che blinda la quinta posizione della classifica social (27.100).