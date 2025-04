La Champions League raddoppia in chiaro. Non soltanto il match tra Barcellona e Inter (in programma mercoledì 30 aprile e trasmesso su Nove, grazie all’accordo con Amazon Prime Video). Anche la sfida tra Arsenal e PSG andrà in onda gratuitamente per tutti gli appassionati.

Nel dettaglio, con le semifinali di UEFA Champions League TV8 Champions Night si sposta al martedì. Nella partita di andata all’Emirates Stadium di Londra l’Arsenal ospita il Paris Saint-Germain, in diretta su TV8 domani, martedì 29 aprile, alle ore 21.00. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana.

Champions partite in chiaro – Si sposta l’appuntamento su TV8

In studio, Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis ed Elio di Elio e Le Storie Tese. Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti. In occasione della partita di ritorno TV8 trasmetterà, invece, sempre in diretta, martedì 6 maggio, alle ore 21.00, la sfida tra Inter e Barcellona, decisiva per la qualificazione alla finalissima.

La serata di TV8 prosegue poi a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa e da quelli di periferia. Torna anche Max Giusti, questa volta nei panni del Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.