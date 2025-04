Alcione, si cambia: Montini lascia, Gallazzi diventa unico proprietario del club

Cambio al vertice per l’Alcione che ha chiuso il girone A di Serie C al 12° posto centrando la salvezza con qualche giornata di anticipo. Infatti, da oggi l’unico presidente e proprietario del club milanese sarà Giulio Gallazzi, che ha rilevato il 50% delle quote della società sportiva detenute da Marcello Montini.

L’operazione sancisce un nuovo capitolo nella storia della squadra Orange, al termine di una stagione di grande valore sportivo che ha visto il club salvarsi con quattro giornate d’anticipo e sfiorare i playoff nella sua prima partecipazione alla Serie C, accompagnata da ottime prestazioni di tutto il vivaio giovanile, anch’esso all’esordio nei campionati professionistici nelle rispettive annate di leva.

L’acquisizione avviene da parte di Giulio Gallazzi, che già deteneva il 50% della società, portando così l’Alcione a passare interamente sotto la sua gestione e aprendo a una fase di rafforzamento e ambizione sportiva. Resta invece immutata la partnership tra Gallazzi e Montini per quanto riguarda il progetto di sviluppo e costruzione dello stadio in cui giocherà l’Alcione nelle prossime stagioni: i due imprenditori continueranno a collaborare come soci al 50% in un veicolo immobiliare distinto, focalizzato sullo sviluppo infrastrutturale e sulla gestione dell’impianto.

Giulio Gallazzi ha condiviso al 50% la proprietà e la presidenza con Montini negli ultimi sette anni – da cui nasce l’etichetta dei “due presidenti Orange” – realizzando una cogestione di grande successo, capace di prendere ogni decisione in armonia e condividere ogni impegno finanziario per lo sviluppo delle strutture e della società, di passare dalla Promozione alla Serie C in pochi anni e di vincere ripetutamente diversi titoli nelle diverse leve giovanili. «Abbiamo scelto in questi sette anni di successo di esporci con diversi ruoli prioritari, Marcello più sul presidio della gestione sportiva mentre io mi sono focalizzato più sulla gestione aziendale e sullo sviluppo finanziario della società», ha dichiarato Giulio Gallazzi a margine dell’operazione.

L’approdo nel calcio professionistico ha portato la società a dover compiere un importante salto di qualità sotto tutti i profili: sportivo, gestionale, organizzativo e strutturale. I risultati hanno confermato la solidità del percorso avviato. Per la prossima stagione, l’obiettivo è chiaro e ambizioso: conquistare un posto nei playoff per la promozione in Serie B. In parallelo, il progetto dello stadio rappresenta una priorità strategica: un impianto moderno, sostenibile e pienamente integrato nel tessuto urbano, che possa diventare la casa dell’Alcione e un punto di riferimento per tutto l’ecosistema che gravita intorno alla squadra Orange.

Anche a livello delle giovanili, l’Alcione ha confermato la propria qualità e solidità in tutte le annate raggiungendo o sfiorando i playoff già alla prima stagione professionista. Alle performance sportive si aggiunge il rafforzamento delle partnership con altre realtà calcistiche a livello nazionale. Il modello già avviato, ad esempio, con il Gruppo Polisportiva Calcio Sicilia di Palermo – una delle più importanti realtà dilettantistiche del Sud Italia – sarà esteso anche ad altre realtà di Elite in nuovi territori, con l’obiettivo di creare una rete di collaborazioni sul territorio in grado di valorizzare i giovani talenti e offrire percorsi di crescita condivisi.

«Sono orgoglioso di aver compiuto questo passo e di divenire il riferimento di questa nuova fase dell’Alcione Milano, una realtà che in pochi anni ha dimostrato quanto sia possibile crescere unendo visione, competenza e passione – ha dichiarato Giulio Gallazzi –. Desidero ringraziare il mio carissimo amico Marcello Montini per il percorso fatto insieme sul piano sportivo e per quello che continueremo a fare con il progetto stadio, che sarà un asset fondamentale per il futuro del club e di tutta la comunità sportiva dell’area metropolitana. Ringrazio anche tutte le squadre Orange, dalla prima squadra a tutte le giovanili, tutto lo staff tecnico e tutta la struttura Orange per la stagione che va a concludersi: è stato un primo anno in Serie C che ci ha dato consapevolezza e fiducia. Ad Maiora! Adesso vogliamo guardare avanti per consolidarci, rafforzarci e puntare con decisione ai playoff in serie C nella prossima stagione e toglierci diverse soddisfazioni nelle categorie giovanili. L’Alcione ha l’ambizione di essere sempre di più un modello virtuoso di calcio professionistico a Milano, che nasce e si sviluppa sempre ben radicato nella sua filiera di calcio giovanile dai 5 anni in su, dove gli Orange sono sempre stati un punto di riferimento regionale e nazionale».