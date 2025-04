Napoli, De Laurentiis apre allo sconto per la clausola di Osimhen

Con la vittoria contro il Torino, il Napoli di Antonio Conte ha raggiunto la vetta solitaria della classifica, grazie anche al successo della Roma in casa dell’Inter. In attesa di capire come finirà la corsa per lo scudetto, i partenopei sono praticamente certi di giocare la Champions League nella prossima stagione, traguardo che potrà essere matematico questa sera.

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, grazie ai ricchi ricavi UEFA derivanti dalla Champions League, il patron Aurelio De Laurentiis è pronto a stanziare un budget molto importante per il mercato estivo 2025, con il tacito obiettivo di convincere Conte a rimanere a Napoli allontanando così tutte le indiscrezioni che si stanno susseguendo ormai da alcune settimane.

De Laurentiis prezzo Osimhen – Il prossimo mercato estivo

Le voci parlano di un budget che oscilla fra i 150 e i 200 milioni di euro per un numero di innesti che dovrebbe essere intorno agli otto nuovi calciatori da ingaggiare. Ma mentre il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro, anche sul fronte rinnovi (leggasi Meret e Angiussa), la prossima estate sarà quella dell’addio al Napoli di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, classe 1998, è in prestito annuale secco al Galatasaray, ma ha un contratto con il Napoli fino al 2026, quindi significa che la prossima estate sarà quella dell’addio. Nell’accordo è presente una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, mentre l‘ingaggio è di ben 10 milioni di euro netti a stagione, cifra che rischia di raffreddare gli animi delle società potenzialmente interessate al calciatore, con la Premier che comunque rimane in prima fila.

De Laurentiis prezzo Osimhen – Lo sconto sulla clausola

Proprio per questo, De Laurentiis sarebbe anche pronto a rivedere la cifra necessaria per la cessione di Osimhen con un piccolo scontro che dovrebbe portare l’esborso per il cartellino fra i 60 e i 65 milioni di euro. Uno sconto per facilitare la cessione e garantire a Manna un vero e proprio tesoretto da reinvestire sul mercato che nelle idee di De Laurentiis dovrebbe essere incassato sin dall’inizio dell’estate.

Proprio per questo, oltre alla corsa scudetto, la società azzurra sta portando avanti vari tavoli di confronto per il futuro dell’attaccante, simbolo del Tricolore con Luciano Spalletti, ma che a Napoli ha finito ormai da diversi mesi la sua esperienza azzurra. Da non sottovalutare però la possibilità che Osimhen possa rimanere in Italia.

La Juventus potrebbe tornare alla carica in caso di qualificazione alla prossima Champions League che permetterebbe a Cristiano Giuntoli di rinforzare la sua posizione di direttore tecnico. Proprio Giuntoli fu l’artefice dell’approdo di Osimhen all’ombra del Vesuvio nel 2020. Da capire se questo eventuale sconto applicato da De Laurentiis sia valido anche per l’Italia, ipotesi più difficile.

Sconto sulla clausola che potrebbe esserci invece verso club esteri, che prediligono anche pagamenti meno dilazionati rispetto ai club nostrani. Le piste più calde sono l’Al Hilal, attuale campione in carica dell’Arabia Saudita che conta in rosa anche l’ex Napoli Kalidou Koulibaly, e il Manchester United, che potrebbe giocare la Champions League la prossima stagione qualora i Red Devils di Amorim conquistassero l’Europa League.

Con lo United potrebbe anche essere imbastito un affare che presenterebbe una contropartita tecnica in favore del Napoli. I nomi sono quelli di Alejandro Garnacho e Joshua Zirkzee. Il primo è un vecchio pallino di Manna, sondato a gennaio dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia, ma su cui si è passata la mano per via dell’esose richieste economiche degli agenti dell’esterno argentino. Per quanto riguarda l’ex attaccante del Bologna, la sua prima stagione a Manchester è stata tutt’altro che positiva e si è anche conclusa prematuramente per via di un infortunio. Napoli e la Serie A potrebbero rappresentare una grande possibilità di rilancio.