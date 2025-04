Mediobanca lancia un’Ops da 6,3 miliardi su Banca Generali

Mediobanca lancia un’offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali offrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l’operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali ed il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3 miliardi.

L’aggregazione – spiega Piazzetta Cuccia – consente “l’evoluzione del rapporto tra Mediobanca e Generali che da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale”. L’operazione consente inoltre di trasformare “il gruppo Mediobanca in un leader nel Wealth Management con attivi in gestione per 210 miliardi, ricavi per 2 miliardi e capacità di crescita per oltre 15miliardi annui”.

L’offerta pubblica di scambio su Banca Generali “imprime una forte accelerazione all’esecuzione del Piano ‘One brand – One culture'”, in cui il Wealth Management (gestione patrimoniale, ndr) diviene l’attività prevalente, oltre che prioritaria, del Gruppo Mediobanca. A valle dell’operazione la gestione patrimoniale raddoppierà i ricavi a 2 miliardi, pari al 45% dei ricavi consolidati, e quadruplicherà l’utile netto a 0,8 miliardi, pari al 50% dell’utile di Gruppo. Con l’incorporazione di Banca Generali Mediobanca prevede sinergie per 300 milioni, derivanti per il 50% da minori costi, per il 28% da ricavi e per il 22% dal ‘funding’.

Previsto inoltre un ritorno del capitale investito (Rote) dal 14% ad oltre il 20%, un utile netto consolidato in crescita del 15% a 1,5miliardi , con un coefficiente patrimoniale Cet1 al 14%. Confermata la distribuzione cumulata di 4miliardi di dividendi previsti nel Piano 23-26, coerente con un rendimento (yield) cumulato del 22% nei prossimi 18 mesi. Convocata per il prossimo 16 giugno l’assemblea degli azionisti di Mediobanca.

A Piazza Affari i riflettori di riaccendono subito sui titoli protagonisti della partita. Questo perché la mossa di Mediobanca (+0,8%) su Banca Generali (+8%) a cascata promette di incidere sulle tante partite già in corso, che vanno da Mps (+2,9%) sulla stessa Piazzetta Cuccia, passando per UniCredit (+1,4%) su Banco Bpm (+1,8%, oggi parte ufficialmente l’operazione) e, chissà, le ipotesi di “terzo polo” che tornano con nuovi protagonisti.

Image credit: Depositphotos