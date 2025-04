Lutto nel mondo del calcio: morto Jair, stella della Grande Inter di Herrera

Il mondo del calcio è in lutto. È morto nella serata di ieri Jair da Costa, in arte Jair. Aveva 84 anni. Fu campione del mondo col suo Brasile nel 1962 (pur senza giocare).

Amatissimo anche in Italia per il suo decennio di trionfi, gol e soddisfazioni con l’Inter tra il 1962 e il 1972. Fu uno dei protagonisti assoluti della Grande Inter di Angelo Moratti ed Helenio Herrara. Con i nerazzurri vinse 4 scudetti, due Coppe dei Campioni (di cui una nel 1965 con la sua rete decisiva in finale contro il Benfica) e due Coppe Intercontinentali. “È scomparso Jair – scrive l’Inter sui social – Ala destra dal dribbling fenomenale, ha vinto tutto con la Grande Inter”.

“Quattro campionati, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, un posto nell’eternità di una squadra leggendaria. Il Club si stringe alla sua famiglia in questo momento difficile”.

Nato a Santo André, in Brasile, il 9 luglio 1940, Jair ha legato indissolubilmente il suo nome all’Inter, disputando nove stagioni in nerazzurro tra il 1962 e il 1972. In questo periodo ha collezionato 260 presenze, segnato 69 gol e conquistato ben otto trofei: quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

Trascorsa la stagione 1967-68 in prestito alla Roma, fece poi ritorno a Milano aggiudicandosi il campionato 1970-71. Le tappe finali della sua carriera videro il rientro in Brasile, dove fu compagno di Pelé nel Santos, e un biennio in Canada. In Nazionale, chiuso nel suo ruolo da Garrincha, disputò una sola partita, un’amichevole contro il Galles che il Brasile vinse per 3-1. Venne convocato per i Mondiali 1962, ma non fu mai utilizzato; poté tuttavia fregiarsi del titolo di campione del mondo.