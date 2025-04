Da Hollywood a un passo dalla Premier: il Wrexham promosso per il terzo anno di fila

Da Hollywood ad un passo dalla Premier League: il Wrexham degli attori statunitensi Ryan Reynolds e Rob McElhenney entra nella storia, con una tripla promozione che ha portato il club gallese a conquistare l’accesso in Championship, la seconda lega inglese.

Grazie alla vittoria per 3-0 sul Charlton Athletic, il Wrexham ha conquistato infatti il secondo posto in League One, regalando ai Red Dragons la terza promozione consecutiva, un record assoluto nei primi cinque livelli del calcio inglese. La festa al Racecourse Ground è esplosa davanti a un pubblico entusiasta, tra cui erano presenti i proprietari Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

Subito dopo la partita, Ryan Reynolds ha raccontato l’incredibile percorso del club: “Sembrava davvero un sogno impossibile,” ha dichiarato a Sky Sports. “Quattro anni fa, durante la nostra prima conferenza stampa, dicemmo che il nostro obiettivo era arrivare in Premier League. All’epoca in molti risero, ma oggi quel sogno sembra davvero concreto. Siamo narratori di storie, e questo viaggio con il Wrexham è stata una delle narrazioni più emozionanti che potessimo immaginare”.

Dal loro arrivo nel 2021, quando acquistarono il club per circa 2 milioni di sterline (2,3 milioni di euro), Reynolds e McElhenney hanno visto il valore del Wrexham crescere vertiginosamente. Oggi il club è valutato circa 100 milioni di sterline, valutazione definita dopo l’acquisto di una quota del 15% da parte della famiglia Allyn di New York: si tratta di un aumento della valutazione pari a circa il 4.900%.

Quanto ha speso Ryan Reynolds per il Wrexham? Il bilancio del club

Anche perché il Wrexham ha una base economica particolarmente significativa, spinta anche dagli investimenti della proprietà. Il club ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un fatturato di circa 31,3 milioni di euro (26,725 milioni di sterline), con una crescita del 155% rispetto all’anno precedente. I ricavi commerciali sono saliti a circa 15,4 milioni di euro, quelli da vendita al dettaglio a circa 5,2 milioni di euro e quelli da giornate di partita a circa 5,9 milioni di euro. Inoltre, il club ha estinto prestiti per circa 17,6 milioni di euro, liberandosi da ogni debito verso i propri azionisti. La perdita si è ridotta a circa 3,2 milioni di euro (nel 2023 circa 6 milioni di euro), di cui circa 960.000 euro spesi per i costi legati alla promozione in League One.

Quanto ha speso Ryan Reynolds per il Wrexham? Le cifre

Anni come dicevamo in cui non sono mancati gli investimenti da parte della proprietà. Oltre ai 2,3 milioni all’acquisto della società, infatti, dal 2021 sono stati versati come equity circa 30 milioni di sterline, pari a circa 35 milioni di euro, di cui circa 33 milioni di euro solo durante la stagione 2024/25. Investimenti tuttavia che dovrebbero riguardare non solo l’aspetto sportivo ma anche quello infrastrutturale, visto che lo scorso febbraio il Wrexham ha annunciato il progetto di ampliamento dello stadio con una nuova tribuna da 5.500 posti disegnata dallo studio Populous.