Atalanta Lecce quando si gioca? Il Lecce sta cercando di restare compatto, ma potrebbe non bastare. Questa mattina la squadra non è partita per Bergamo, dove domani sera dovrebbe affrontare l’Atalanta. L’intero ambiente è ancora profondamente scosso dalla tragica scomparsa di Graziano Fiorita, massofisioterapista e osteopata della squadra e molto vicino ai giocatori.

Il dolore è troppo forte, e la decisione della Lega Serie A di rimandare la partita di sole 48 ore — senza consultare la società — ha suscitato frustrazione e rabbia. Ieri, infatti, i giocatori di Marco Giampaolo non si sono allenati, paralizzati dal lutto. Per cercare di mantenere la forma fisica, stamattina si è svolta una breve sessione di allenamento, ma la mente dei giocatori è ancora lontana dal campo.

Atalanta Lecce quando si gioca o no? Le ultime ipotesi

Una decisione finale sulla trasferta dovrà essere presa a breve: secondo le ultime notizie, la squadra potrebbe partire domani mattina, domenica 27 aprile, con un volo già prenotato, anche se non c’è ancora l’ufficialità che la squadra parta. La Lega ha fissato l’inizio della partita per domani alle 20.45, respingendo la richiesta del Lecce di posticipare la gara a causa del lutto. Il club salentino avrebbe preferito giocare solo dopo i funerali di Fiorita, che si trovano ancora a Brescia in attesa dell’autopsia, programmata per lunedì. Il rifiuto del rinvio ha scatenato forti proteste tra i tifosi, che ieri hanno esposto uno striscione davanti allo stadio Via del Mare chiedendo alla squadra di non giocare. Tuttavia, non presentarsi comporterebbe una penalizzazione in classifica, complicando ulteriormente la situazione: ipotesi che quindi il club salentino sta valutando attentamente.

Si è ormai creato un conflitto difficile da risolvere: da un lato la Lega, determinata a rispettare il calendario per non compromettere la regolarità del campionato; dall’altro il Lecce, duramente segnato dalla perdita di una persona che era parte integrante della sua famiglia da oltre vent’anni.