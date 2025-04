Atalanta Lecce si gioca o no? Il Lecce prova a resistere. Questa mattina la squadra non partirà per Bergamo, dove domani sera dovrebbe affrontare l’Atalanta. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ambiente è ancora profondamente scosso dalla scomparsa improvvisa di Graziano Fiorita, massofisioterapista e osteopata molto amato dal gruppo.

Il dolore è ancora troppo forte, e la decisione della Lega Serie A di posticipare la partita di sole 48 ore — senza consultare il club — ha lasciato amarezza e rabbia. Ieri, infatti, i ragazzi di Marco Giampaolo non si sono allenati, ancora paralizzati dal lutto. Solo per mantenere un minimo di tono muscolare, stamattina svolgeranno una breve sessione, anche se la testa è ancora lontana dal campo.

Atalanta Lecce si gioca o no? Attesa la decisione definitiva

Una decisione definitiva sulla trasferta dovrà comunque essere presa a breve. La Lega ha fissato il calcio d’inizio per domani alle 20.45, respingendo la richiesta del Lecce di posticipare la gara oltre il lutto. I salentini avrebbero voluto scendere in campo solo dopo i funerali di Fiorita, la cui salma si trova ancora a Brescia in attesa dell’autopsia prevista per lunedì. Il mancato rinvio ha scatenato dure proteste tra i tifosi, che ieri hanno esposto uno striscione davanti allo stadio Via del Mare chiedendo alla squadra di non giocare. Tuttavia, un eventuale forfait comporterebbe una penalizzazione in classifica, complicando ancora di più la situazione sportiva.

Si è ormai creato uno scontro difficile da ricomporre: da un lato la Lega, decisa a rispettare il calendario per non compromettere la regolarità del campionato; dall’altro il Lecce, profondamente provato dalla perdita di una figura che da oltre vent’anni faceva parte della famiglia giallorossa. Le manifestazioni di affetto sono arrivate da tutto il mondo del calcio: dagli attuali giocatori agli ex come Samuel Umtiti, Ernesto Chevanton, Patrick Dorgu, Simone Tiribocchi, Marin Pongracic e Valeri Bojinov, passando per gli ex allenatori Marco Baroni e Roberto D’Aversa e l’ex presidente Rico Semeraro. Anche Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha voluto unirsi al cordoglio, ricordando come anche lui e Fabrizio Miccoli si affidassero alle cure di Fiorita.

Graziano Fiorita è scomparso improvvisamente giovedì, trovato senza vita nella stanza d’albergo a Coccaglio, dove il Lecce era in ritiro. Ieri il club ha pubblicato un video toccante per omaggiarlo: nelle immagini, accompagnate da una musica struggente, si vede Fiorita al lavoro tra i campi e gli spogliatoi, abbracciato al capitano Baschirotto, impegnato a prendersi cura dei muscoli dei calciatori o pronto con la borsa durante una trasferta a Roma. Emozionante anche l’immagine di Nikola Krstovic che, dopo un gol, corre tra le sue braccia. Il video si chiude con un semplice, struggente saluto: “Ciao Graziano”.