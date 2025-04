L’Inter torna a San Siro alla domenica alle 15: l’ultima volta col pubblico quasi 2.000 giorni fa

Nel calendario sempre più complesso da compilare e compresso in termini di impegni, c’è anche chi ormai si è dimenticato cosa vuol dire vedere la propria squadra nell’orario più classico del mondo del calcio in Italia: la domenica alle 15. È il caso, per esempio, dei tifosi dell’Inter, che oggi riscopriranno lo slot orario classico del campionato nella sfida contro la Roma.

I nerazzurro infatti oggi scenderanno in campo a San Siro alle 15, sfatando una sorta di tabù in casa che durava da quasi quattro anni. L’ultima partita giocata dai nerazzurri in quello slot in casa risale al 23 maggio 2021.

I nerazzurri torneranno così in campo nello storico slot orario dopo quasi quattro anni (e 133 giornate di campionato) dall’ultima volta. Un mondo diverso per i nerazzurri, che all’epoca festeggiavano in campo il diciannovesimo scudetto (con soli 1.000 spettatori presenti a San Siro, dopo le limitazioni per il Covid) battendo l’Udinese 5-1 a San Siro con Antonio Conte in panchina e i vari Eriksen, Hakimi e Lukaku protagonisti.

Da quel 23 maggio 2021 a oggi sono passati 1.435 giorni.Scelte televisive e di Lega da un altro, impegni europei dall’altro: per questo l’Inter non scendeva in campo da così tanto alla domenica alle 15 a San Siro (in trasferta era già successo a Venezia lo scorso gennaio), mentre oggi si ritorna all’orario più classico dopo lo slittamento rispetto alla programmazione originale a ieri, sabato 26 aprile, a causa del funerale di Papa Francesco.

Bisogna tra l’altro tornare ancora più indietro per trovare una gara dell’Inter alla domenica alle 15 con il pubblico presente: a San Siro addirittura bisogna tornare all’1 dicembre 2019 contro la Spal (1.974 giorni fa).