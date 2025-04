San Siro, il Comune sceglie il legale per la cessione del Meazza

Il Comune di Milano ha scelto l’avvocato che seguirà le vicende legali nell’ambito della cessione dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe. Nelle scorse settimane infatti il Comune ha pubblicato il bando per la vendita dell’impianto, che scadrà il prossimo 30 aprile.

In particolare, l’obiettivo del Comune era quello di individuare un professionista esterno all’Amministrazione Comunale per l’attribuzione “di un incarico di consulenza legale e assistenza nell’ambito delle attività conseguenti alla presentazione della proposta di acquisto del compendio immobiliare ambito GFU S. Siro comprensivo dello Stadio G. Meazza”, si legge nell’atto depositato dal Comune.

L’avviso ha previsto, in particolare, che le attività di consulenza “si svolgeranno prevalentemente negli ambiti del diritto civile e commerciale-societario, anche internazionale, diritto amministrativo e dei contratti pubblici, diritto in materia edilizia ed urbanistica, diritto dei beni culturali”.

Tra le quattordici candidature pervenute, la Commissione d’esame ha “individuato quale candidato più idoneo al conferimento dell’incarico, in quanto in possesso del profilo maggiormente rispondente alla professionalità ricercata secondo gli obiettivi dell’Amministrazione, il Prof. Avv. Alberto Toffoletto”, con il supporto di un team composto dagli avvocati Luigi Croce, Simone De Carli e Marco Antonio Monaco.

Toffoletto, che tra gli altri ruolo è stato anche consulente legale per la Lega Serie A soprattutto in ambito dei diritti televisivi, è Founding Partner dello studio legale Advant NTCM, di cui è anche membro del Cda. In particolare, si occupa di operazioni di M&A, sia nazionali sia cross-border, di contenzioso e arbitrati societari e commerciali e di diritto antitrust.

È Professore ordinario di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. È stato Consigliere Giuridico del Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola. È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Legalsoftech (da giugno 2021) – joint venture con La Scala per il supporto informatico.

Infine, è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale – CNPDS Onlus, un’ente focalizzato sullo studio e l’implementazione di un sistema di prevenzione e difesa sociale, che mira a promuovere una crescita culturale, sociale e civile della società.