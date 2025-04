Caos arbitri in Copa del Rey ma il Real Madrid assicura: «Giocheremo»

Un SuperClasico per riemergere. O affondare definitivamente. Carlo Ancelotti si gioca una bella fetta di carriera merengues, questa sera a Siviglia, in un Barcellona-Real Madrid più velenoso del solito, al punto da rischiare di saltare. Ad infuocare il clima, alla vigilia della partita di Siviglia, non tanto il precedente dei due successi netti dei catalani (4-0 e 5-2) in questa stagione, quanto le feroci polemiche arbitrali.

“I video su Real Madrid TV ci mettono grande pressione e hanno anche gravi ripercussioni nella tua vita privata. Quando tuo figlio torna a casa da scuola piangendo perché gli dicono che suo padre è un ladro, è davvero dura. È una situazione assurda”, ha denunciato il direttore di gara designato, Ricardo de Burgos Bengoechea, in un’inconsueta (almeno per il resto d’Europa) conferenza arbitrale della vigilia.

Accompagnato dall’addetto al Var, Pablo Gonzalez Fuertes, Bengochea non è riuscito a trattenere le lacrime, mentre il suo collega paventava clamorose azioni di protesta future della classe arbitrale. Ma la protesta è arrivata dal Real, che prima ha informalmente chiesto la ricusazione della terna, non ascoltato dalla federcalcio spagnola, e poi ha disertato conferenza stampa, allenamento e cena ufficiale.

Ma la finale si giocherà. Lo assicura il Real Madrid in una nota pubblicata sui suoi canali ufficiali dopo il caos provocato dalle dichiarazioni dell’arbitro. Nel comunicato – il secondo della serata – il Real ha assicurato di “non aver mai pensato di rinunciare a giocare la finale di domani (stasera, ndr)” e che le dichiarazioni degli arbitri “non possono macchiare un evento sportivo di portata mondiale che vedranno centinaia di milioni di persone”.

“Di fronte alle voci che sono emerse nelle ultime ore, il Real Madrid comunica che la nostra squadra non ha mai pensato di rinunciare a giocare la finale – si legge nel comunicato – Il nostro club capisce che le sfortunate e inappropriate dichiarazioni degli arbitri nominati per questa partita, fatte 24 ore prima della finale, non possono macchiare un evento sportivo di portata mondiale che vedranno centinaia di milioni di persone e per rispetto anche a tutti i tifosi che hanno in programma il loro viaggio a Siviglia, e a tutti coloro che sono già nella capitale andalusa. Il Real Madrid ritiene che i valori del calcio debbano prevalere, nonostante l’ostilità e l’animosità che sono emerse, ancora una volta contro il nostro club, da parte di questi arbitri designati per la finale”.