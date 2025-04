Il Clasico in finale: quanto vale vincere la Coppa del Re

Finale Coppa del Re, il caos arbitrale

Quanto vale vincere la Coppa del Re in palio oggi? Ile iltornano ad affrontarsi per conquistare il titolo di re di Spagna. Come riportato da Palco23 , la 121ª edizione della Coppa del Re, che si terrà oggi a Siviglia, vedrà per l’ottava volta un faccia a faccia tra i due giganti, con un bilancio favorevole al club blanco: quattro vittorie e tre sconfitte.Una sfida che si disputerà in un clima di tensione, dopo lo scontro tra il Real Madrid e la classe arbitrale. La società madrilena tuttavia ha confermato che scenderà in campo, in una nota pubblicata sui suoi canali ufficiali ieri sera dopo il caos provocato dalle dichiarazioni dell’arbitro designato che aveva lamentato pressioni indebite da parte della Real Madrid Tv, e la presa di posizione di ‘blancos’ che aveva chiesto alla Rfef di intervenire.

Nel comunicato – il secondo della serata – il Real ha assicurato di “non aver mai pensato di rinunciare a giocare la finale di domani” e che le dichiarazioni degli arbitri “non possono macchiare un evento sportivo di portata mondiale che vedranno centinaia di milioni di persone”.

Si tratta della quinta edizione da quando, nel 2019, è stato modificato il formato del torneo. La principale novità riguarda le eliminatorie, che si disputano ora in gara unica, mentre le semifinali restano a doppio confronto. È stato inoltre ampliato il numero di squadre partecipanti, passando da 83 a 116 club, includendo le formazioni della Segunda e della Primera Federación.

Quanto vale vincere Coppa del Re, le cifre

In questa edizione, quanto vale vincere Coppa del Re? Il premio per il vincitore sarà di 1,2 milioni di euro, mentre il secondo classificato porterà a casa poco più di un milione di euro. Tutte le squadre partecipanti alla stagione 2024-2025, inoltre, riceveranno 660.000 euro semplicemente per aver preso parte alla competizione.

Guardando alla scorsa stagione, la finale tra Athletic Club e Maiorca ha messo in palio un premio di 1,2 milioni di euro, destinato alle casse del club basco. Anche il Mallorca ha ricevuto una cifra vicina al milione di euro, evidenziando che, rispetto all’anno scorso, i premi in gioco per Barcellona e Real Madrid non sono cambiati in modo significativo.

Alla luce di questi dati, è chiaro che quanto vale vincere Coppa del Re rappresenta un incentivo importante non solo in termini di prestigio, ma anche di ricompensa economica per i club finalisti.

Coppa del Re vs Coppa Italia: chi incassa di più

Quanto vale vincere Coppa del Re rispetto alla Coppa Italia? Le cifre sono maggiori per il torneo italiano. In particolare, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, le cifre per il 2024/25 dovrebbero essere così le seguenti:

Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;

Raggiungimento dei quarti di finale – 800 mila euro;

Raggiungimento della semifinale – 1,5 milioni di euro;

Finalista perdente – 1,9 milioni di euro

Vittoria in finale – 4,4 milioni di euro

La vittoria della Coppa Italia per Milan e Bologna dovrebbe così valere intorno ai 7,1 milioni di euro, mentre il solo accesso alla finale della coppa nazionale dovrebbe avere garantito almeno 4,6 milioni di euro.