Investimenti e diritti d’immagine: nuova società per Antonio Conte e il fratello

Nuova società per Antonio Conte, tra investimenti e gestione dei diritti d’immagine a livello sportivo. Lo scorso 1 aprile infatti è stata costituita la Restate Srl, davanti a un notaio a Torino, creata dall’allenatore pugliese insieme al fratello.

I due soci sono Antonio e Daniele Conte, fratello appunto del tecnico del Napoli, entrambi con una quota del 50% ciascuno. La sede come detto è Torino, in quanto i due fratelli Conte sono residenti formalmente nel capoluogo piemontese, con il tecnico oggi impegnato alla guida del club partenopeo (mantenendo la residenza a Torino così come ad esempio era già successo ai tempi dell’Inter).

In particolare, si legge nei documenti ufficiale che Calcio e Finanza ha consultato, la società ha per oggetto:

l’assunzione, la detenzione, la gestione e il coordinamento di partecipazioni e di interessenze, sia direttamente che indirettamente, in altre società o enti, anche consortili, sia di diritto Italiano sia di diritto straniero, qualunque ne sia lo scopo e l’oggetto sociale;

il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali essa partecipa, il rilascio di garanzie reali e/o personali a favore delle società stesse;

la prestazione di servizi commerciali, amministrativi e tecnici in favore delle società partecipate;

l’acquisto, la vendita e la gestione per conto proprio, di beni immobili e di diritti immobiliari in genere, di qualsivoglia tipo e destinazione;

acquisizione e gestione di diritti di immagine, gestione di attività di pubbliche relazioni, pubblicità, sponsorizzazioni e promozioni sportive.

“Le attività della società, con riferimento all’oggetto sociale potranno essere svolte anche all’estero. Essa potrà, nei limiti di legge ed in via strumentale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie ritenute dall’Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi comprese la stipulazione di contratti di leasing, l’assunzione di mutui passivi di qualsiasi specie e la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi”, concludono i documenti.