La Coppa Italia 2024/25 ha stabilito anche la sua seconda finalista. Si tratta del Bologna, che ha superato l’Empoli anche nella semifinale di ritorno (0-3 e 2-1 i risultati) conquistando l’ultimo atto a Roma. Con con il passaggio del turno della formazione di Vincenzo Italiano, è stata così ufficializzata anche la seconda squadra che prenderà parte alla prossima edizione della Supercoppa italiana.

In attesa di capire se la competizione si giocherà nuovamente in Arabia Saudita dopo che è già stato confermato il format della Final Four, è possibile dare uno sguardo alla situazione sulle possibili squadre partecipanti. Partendo proprio dalla Coppa Italia, Milan e Bologna sono ufficialmente qualificate e bisognerà ora attendere il responso del campionato.

Guardando alla Serie A, la corsa per i primi due posti sembra essere ormai un discorso tra Inter e Napoli (a pari punti in classifica). Il tema della qualificazione alla Supercoppa non si allargherà alla terza classificata in Serie A, perché le due finaliste di Coppa Italia (il Milan e il Bologna) non riusciranno sicuramente ad agganciare i primi due posti in campionato.

Supercoppa italiana 2026 squadre qualificate – La situazione verso la prossima edizione

Dunque, sulla base di queste premesse, e considerando il Milan e il Bologna già qualificati, ecco le squadre in corsa per la prossima edizione della Supercoppa italiana con il format della Final Four:

Finalista Coppa Italia – Milan (ufficiale)

– Milan (ufficiale) Seconda finalista Coppa Italia – Bologna (ufficiale)

– Bologna (ufficiale) Prima classificata Serie A – Inter o Napoli

Inter o Napoli Seconda classificata Serie A – Inter o Napoli

Anche la posizione in classifica in Serie A e l’esito della finale saranno determinanti per la competizione. La prima classificata in campionato sfiderà la finalista perdente in Coppa Italia, mentre la seconda classificata in Serie A affronterà la vincente della coppa nazionale.