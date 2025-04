Everton, anche il tecnico NBA Jason Kidd diventa socio dei Friedkin

Nuovo socio per l’Everton, che dopo aver accolto come nuovo investitore Christopher Sarofim, co-proprietario degli Houston Texans, vede entrare nell’azionariato della società che controlla il club inglese anche Jason Kidd.

Il coach dei Dallas Mavericks, franchigia della NBA, è infatti un nuovo azionista della Roundhouse Capital Holdings, come fa sapere la nota apparsa sul sito ufficiale dell’Everton che da qualche mese è di proprietà del Friedkin Goup, che controlla anche la Roma in Serie A.

Kidd, dieci volte All-Star della NBA, è considerato uno dei migliori giocatori della sua generazione. Da atleta ha vinto il campionato NBA nel 2011 con i Dallas Mavericks ed è stato due volte medaglia d’oro olimpica con la nazionale statunitense nel 2000 e nel 2008. Come allenatore, ha guidato i Brooklyn Nets e i Milwaukee Bucks prima di approdare ai Mavericks nel 2021, portandoli alla conquista della Western Conference nel 2024.

«È un onore entrare a far parte della proprietà dell’Everton in un momento così importante: con un nuovo stadio all’orizzonte e un futuro promettente, è un momento ideale per salire a bordo», ha commentato lo stesso Kid. «A nome del gruppo Friedkin e del Consiglio di Amministrazione dell’Everton, sono lieto di dare il benvenuto a Jason nel nostro gruppo di proprietà. Essendo uno dei più grandi giocatori della storia della NBA e ora un allenatore di successo, la sua esperienza e mentalità vincente rappresentano una risorsa incredibile per l’Everton. È un leader rispettato e un nome noto per molti appassionati di sport, e porterà una comprensione più profonda dell’eccellenza sportiva mentre lavoriamo insieme per costruire un futuro più luminoso per questo storico club», ha dichiarato il presidente dell’Everton, Marc Watts.