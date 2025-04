Spunta un nuovo fondo americano interessato al Monza: tratta Baldissoni

Con la Serie B ormai all’orizzonte, si potrebbe velocizzare il cambio di proprietà in casa Monza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore ci sarebbero stati passi avanti di un fondo americano interessato a rilevare una quota di maggioranza del club brianzolo. Non si tratta di Gamco, vicino nei mesi scorsi all’acquisizione di una quota di maggioranza per iniziare la scalata al club brianzolo.

Questa volta come riferimento italiano nell’operazione c’è Mauro Baldissoni, volto noto del calcio italiano. Avvocato, romano, è stato prima direttore generale e poi amministratore delegato della Roma. Baldissoni è stato un dirigente apicale dei giallorossi all’epoca della gestione James Pallotta, dal 2011 al 2020 quando poi la Roma è stata ceduta alla famiglia Friedkin.

Le trattative tra il fondo americano e Fininvest sono in corso da alcuni giorni. L’idea iniziale degli investitori in arrivo dagli USA sarebbe quella di partire con una quota intorno al 65-70% per poi arrivare all’acquisizione totale del club. E secondo le prime ricostruzioni Adriano Galliani resterebbe al centro del progetto a livello operativo come amministratore delegato.

La trattativa si trova nelle sue fasi iniziali e non è scontato che si chiuda, ma si registra un nuovo interesse nei confronti del club risollevato – dal 2018 in avanti – dalla famiglia Berlusconi. Nel dettaglio, è la terza manifestazione d’interessi concreta dopo quelle di Orienta Partners e di Gamco.

Nel primo caso la trattativa arrivò a uno stadio molto avanzato, con una valutazione dell’operazione e una due diligence completata a più livelli. Nel secondo ci fu un contatto anche di persona tra i mediatori di Mario Gabelli, statunitense di origine parmense fondatore e proprietario del fondo Gamco, e Fininvest. Una trattativa che però si è arenata quando il Monza ha iniziato a precipitare in classifica.