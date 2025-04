Vinicius socio di due club tra Brasile e Portogallo: rischia due anni di squalifica

Possibili guai extra campo per Vinicius Junior, stella brasiliana del Real Madrid. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante è stato denunciato presso la commissione etica della FIFA per il coinvolgimento nella proprietà di due squadre di calcio, l’Athletic Club di São João del Rei, club brasiliano recentemente salito fino alla Serie B, e l’Alverca, club della B portoghese.

La questione riguarda anche la holding Tiberis, guidata dall’imprenditore italiano Willy Francese. Infatti, la Tiberis deteneva il 16,5% dell’Athletic e aveva intenzione di esercitare il diritto di prelazione per acquistare la maggioranza, ma le quote sarebbero state cedute alla società ALL Agenciamento Esportivo, gestita dal padre di Vinicius e dal suo agente Soares.

Da qui l’intervento del tribunale commerciale di San Paolo che ha sospeso l’operazione e avviato un procedimento arbitrale, ma intanto la ALL ha preso il controllo operativo del club. La Tiberis sostiene che siano stati violati l’articolo 20 del Codice Etico della FIFA e il 22 del codice di giustizia sportiva spagnola, che vietano a calciatori in attività di possedere, direttamente o indirettamente, società calcistiche professionistiche.

Se le violazioni di queste due articoli fossero confermate, soprattutto quello riguardante la giustizia sportiva spagnola, Vinicius rischierebbe fino a due anni di squalifica.