Erg approva dividendi per 150 milioni: quanto incassano i Garrone

L’assemblea ordinaria degli azionisti di Erg ha approvato il bilancio di esercizio del 2024 in cui l’azienda ha registrato un utile pari a 27,5 milioni di euro. Erg è il gruppo industriale fondato a Genova dalla famiglia Garrone di cui la San Quirico (holding appunto dei Garrone) è azionista di maggioranza e guidato oggi da Edoardo, ex presidente della Sampdoria.

Via libera anche al pagamento di un dividendo di 1 euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 21 maggio 2025 (payment date), previo stacco della cedola (n. 28) a partire dal 19 maggio 2025 (ex date) e record date il 20 maggio 2025.

Dividendi Erg 2024 – Quanto incassano i Garrone

In base all’approvazione del dividendo, quanto incasseranno i Garrone? Entrando nel dettaglio dell’azionariato, oggi Erg è controllata al 62,5% da SQ Renewables S.p.A., la società in cui sono presenti sia San Quirico (la holding dei Garrone e dei Mondini) che il fondo IFM Investors, rispettivamente con il 51% e il 49%.

Erg distribuirà quinti complessivamente circa 150 milioni di euro di dividendi, di cui 94 milioni finiranno alla SQ Renewables. Così, se la controllante decidesse di distribuire tutti i dividendi arrivati da ERG, la San Quirico incasserebbe 47,94 milioni, mentre IFM Investors 46,06 milioni.

Dividendi Erg 2024 – Lo stipendio di Garrone

Da un punto di vista inoltre dei guadagni, ma in termini di stipendi annui, Erg aveva già reso nota oggi la relazione sulla remunerazione, da cui erano emerse le seguenti cifre per i top manager della società: