Da Stellantis alle banche: attesi 41 miliardi di dividendi dalla Borsa nel 2024

È iniziata la stagione dei dividendi e quest’anno a Piazza Affari promette di essere particolarmente generosa. Ieri sette società quotate (Unicredit, Stellantis, Mediolanum, Ferrari, Prysmian, Iveco e Campari) hanno staccato cedole per oltre 7,3 miliardi di euro. Unicredit da sola ha pesato per più della metà dell’intero ammontare, con una distribuzione di 3,7 miliardi, seguita da Stellantis (1,96 miliardi).

Come riporta l’edizione odierna de La Stampa, Piazza Affari si sta confermando campionessa europea nella distribuzione di utili agli azionisti. Nel corso di quest’anno sono attesi infatti dividendi per oltre 41 miliardi di euro, in crescita di più del 13% rispetto all’anno prima quando erano arrivati a 36,5 miliardi. Non solo, gli analisti di Intermonte si aspettano per il prossimo anno un ulteriore aumento delle distribuzioni del 7% a quasi 44 miliardi.

Negli Stati Uniti, la storia è diversa. Il motore resta la crescita. Lo S&P 500 ha guadagnato +2,95% nell’ultimo anno. Includendo i dividendi, si arriva a +4,35%. Su cinque anni: +81,8% contro +96,4%. Il contributo delle cedole è più contenuto.

Intanto ieri le Borse europee hanno chiuso in positivo la prima seduta post pausa pasquale. Gli indici del Vecchio Continente hanno recuperato terreno sul finale, grazie al rimbalzo di Wall Street. Milano ha archiviato la giornata sulla parità (-0,9%) riuscendo a contenere il peso dello 0,85% dello stacco cedole. Francoforte ha messo a segno un recupero dello 0,41% mentre Parigi è salita dello 0,56% e Londra dello 0,64%.