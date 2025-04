Sampdoria, bilancio 2024 in rosso di 40 milioni: Tey ne versa 105

Il bilancio della Sampdoria nel 2024 presenta un rosso in crescita, attestandosi a 40,6 milioni di euro, circa 11 in più rispetto ai 29,8 del 2023, ma non mancano i segni positivi soprattutto per quanto riguarda la situazione debitoria del club blucerchiato. Il bilancio della Samp si è chiuso così in rosso per il sesto anno di fila.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, mercoledì prossimo gli azionisti del club blucerchiato saranno chiamati ad approvare i conti nell’Assemblea che tornerà a svolgersi nella sede di Bogliasco, dopo che lo scorso anno si tenne a Milano.

Sicuramente il club blucerchiato, in attesa di chiudere con la salvezza una stagione tutt’altro che positiva a livello sportivo, può fare affidamento sul sostegno economico dei propri soci. Infatti, a fine giugno saranno ben 105 milioni di euro immessi nella società da parte di Joseph Yey, azionista di maggioranza della capo gruppo Gestio Lux, il cui 42% è ancora in capo a Gestio Capital di Matteo Manfredi, presidente e membro del Consiglio di Amministrazione che conta come membri anche Raffaele Fiorella e Maheta Molango.

I capitali versati dall’imprenditore di Singapore non sono stati utilizzati tutti per le finanze del club. Infatti, parte dei 105 milioni sono stati utilizzati per completare il nuovo centro sportivo del Mugnaini, che sarà a disposizione di prima squadra e giovanili, ultimare la nuova sede di Bogliasco, il restyling di Sampcity, saldare gli impegni presi con gli Accordi di Ristrutturazione (circa 30 milioni) e ulteriori debiti della precedente gestione (circa 49 milioni).

A tutto questo va aggiunto anche il mercato di riparazione che ha compreso l’acquisto a titolo definitivo di Leoni (la cui cessione ha sbloccato i primi paletti del mercato estivo) e Pedrola, ad esempio. Più prestiti, tre tecnici e ingaggi per tutti.

Inoltre nel 2024 si sono chiuse definitivamente tutte le controversie legali con l’ex patron della Samp, Massimo Ferrero. La Sampdoria è definitivamente subentrata a SportSpettacolo Holding (Ssh) nel contratto di leasing del Baciccia, il simbolo storico del club blucerchiato. E Blucerchiati Spa, controllante del club doriano, ha rilevato le azioni blucerchiate di Ssh, e detiene ora il 99,96%.

Fatto sta che questo è stato così il il primo bilancio interamente riconducibile alla nuova proprietà, che nel 2024 non ha potuto beneficiare degli effetti positivi degli Accordi di ristrutturazione con i creditori omologati nel 2023 dal Tribunale di Genova pari a oltre 55 milioni di euro.

Bilancio Sampdoria 2024 – I conti tra fatturato e costi

Entrando nei numeri del bilancio 2024, si è registrata una contrazione del fatturato, pari a circa 44 milioni di euro, per effetto della retrocessione in B del 2023 e dei 16 milioni in meno dei proventi dalla cessione dei diritti audiovisivi, che nel 2023 includevano la quota maturata nella seconda metà dell’ultima stagione di Serie A.

Ma a scendere sono anche i costi, visto che si iniziano a constatare gli effetti positivi del percorso per riportare in equilibrio i conti. Obiettivo che deve essere considerato primario da tutti, al di là dei risultati sportivi e dei soldi spesi o non spesi sul mercato. Ricordando la grande paura di quei giorni cavallo tra maggio e giugno 2023, quando il club è andato a un passo dal fallimento e alla cancellazione della sua matricola storica 45950. Il risparmio nel 2024 è stato di oltre 46 milioni, tra riduzione di stipendi, costo per agenti, minusvalenze, ammortamenti e accantonamenti.

Una situazione economico-finanziaria che però non impatta sulla volontà della proprietà di riportare il club dove era stato fino a qualche anno fa. E questo lo si evince dall’esborso complessivo per i tesserati nel 2023/2024 e 2024/2025 è stato di circa 69 milioni.

Inoltre, va considerata la ricapitalizzazione per 32 milioni di euro, alla sottoscrizione e versamento in cassa di una ulteriore quota da 20 milioni del prestito obbligazionario convertibile. Dall’erogazione di finanziamenti soci per 38 milioni alla disponibilità di Tey, entro giugno prossimo, di fornire finanza aggiuntiva fino a 15 milioni.

Il club ha poi specificato, proprio nel bilancio 2024, che non soltanto tutti gli impegni assunti nel Piano di Ristrutturazione sono stati onorati, non solo a ottobre 2025 sarà regolarmente saldata anche l’ultima rata ai creditori, ma i soldi immessi dagli investitori per risanare la Sampdoria oltrepassano di gran lunga quelli previsti dal tribunale per la sostenibilità del Piano stesso.