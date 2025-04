Inter-Roma: il Napoli avrebbe minacciato azioni legali in caso di rinvio al 21 maggio

Alla fine di una giornata tumultuosa e quasi otto ore di discussioni è arrivata la decisione: Inter-Roma si giocherà domenica alle 15 per onorare la scomparsa di Papa Francesco, come da invito del Consiglio dei ministri. Invito che era stato alla base del tentativo della Lega Serie A di lasciare il match al sabato, posticipando l’inizio alle 20.45.

Era anche pronto il comunicato, poi è arrivato il dietrofront. Rinviate tutte le partite, Lazio-Parma non si giocherà più sabato sera ma lunedì alle 20.45 (nella Capitale domenica c’è il Giubileo dei giovani), Como-Genoa domenica alle 12.30. In sostanza, l’Inter ha dato il via libera a giocare di domenica: quando ha capito di essere l’unico ostacolo al rinvio, la società nerazzurra ha deciso di sostenere la linea del governo che invitava allo slittamento di tutte le partite.

In precedenza, come ricostruito da La Repubblica, la Serie A aveva preso tempo per risolvere il dilemma su Inter-Roma. Da lì, ore di colloqui e pressioni tra club e con la politica. Per tutto il giorno era stata valutata e scartata qualsiasi soluzione. L’Inter voleva evitare di affrontare mercoledì il Barcellona nella semifinale di Champions con un giorno in meno di riposo (i catalani sfideranno sabato sera il Real nella finale di Copa del Rey).

La società tifava per rinviare l’incontro con la Roma a data futura: l’unica data libera era il 21 maggio, tra penultima e ultima giornata di campionato. Ma a questa soluzione – secondo quanto riportato dal quotidiano – erano contrari sia i giallorossi che il Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe persino minacciato azioni legali.

I nerazzurri, infatti, devono scontare nel prossimo turno le squalifiche di Mkhitaryan e Bastoni. Se Inter- Roma fosse stata rinviata le squalifiche sarebbero state scontate contro il Verona: per il Napoli si trattava della possibilità che i suoi rivali per lo scudetto potessero ammortizzare due assenze pesanti contro un’avversaria più abbordabile.

Quando anche dal governo era arrivato il via libera per giocare di sabato almeno il match di San Siro e stava per essere dato l’annuncio, la mossa dell’Inter. Che ha fatto sapere come la decisione sia stata presa dopo un colloquio con Inzaghi e i calciatori per «rispettare il lutto»: d’accordo la Lega e la Roma, in pochi minuti si è deciso per il rinvio.