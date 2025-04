Milano Film Fest, via alle candidature: la rassegna dal 3 all’8 giugno

È aperta da oggi la call alla città per partecipare alla prima edizione del Milano Film Fest, la rassegna che si terrà dal 3 all’8 giugno con la direzione artistica di Claudio Santamaria: associazioni, organizzazioni, fondazioni, spazi culturali, negozi, enti no profit e tutte le voci del terzo settore possono proporre un proprio evento a tema per il calendario off della rassegna. Per partecipare sarà possibile iscrivere gratuitamente il proprio progetto entro il 15 maggio, compilando il form sul sito ufficiale.

Il programma sarà così aperto ad accogliere proposte di altre realtà della città, gli eventi proposti e accettati entreranno nella comunicazione ufficiale del festival e saranno indicati come “Eventi Off”. Mentre il festival prende corpo, inizia a completarsi anche la squadra dello staff che si occuperà dell’organizzazione e dell’accoglienza del pubblico, che riempirà Milano la prima settimana di giugno: da oggi è possibile inviare anche la propria candidatura per entrare a far parte dei volontari del festival (tutte le info sul sito).

Milano Film Fest 2025 sarà la prima edizione del festival cinematografico urbano della città, un punto di riferimento per il cinema ma non solo. L’evento accoglierà proiezioni, workshop, incontri e iniziative speciali, portando il meglio del cinema internazionale e italiano a Milano. Il Milano Film Fest è un festival diffuso nato dalla Fondazione Milano Film Fest e promosso in collaborazione con il Comune di Milano: si pone così anche l’obiettivo di essere piattaforma e volano per il settore e per le moltissime realtà della città che attraverso diverse forme e linguaggi lavorano sui temi del cinema, delle serie, dell’audiovisivo e dell’immagine.

Il festival unisce quattro realtà cittadine: Il Cinemino, Esterni, Fondazione Dude e Perimetro. La rassegna avrà come quartier generale il Piccolo Teatro di Milano, che ospiterà i film in concorso e gli eventi speciali. Il programma musicale sarà invece curato da Manuel Agnelli insieme al suo laboratorio “Germi”. Il festival continuerà nei cinema, nei teatri, nelle piazze e nelle vie della città. Oltre ai concorsi (per lungometraggi e cortometraggi internazionali), il programma della prima edizione vedrà anche una sezione rivolta alle anteprime internazionali e due focus: uno sulle serie tv con il ritorno dei Serial Awards e uno sulla fotografia. La galassia Milano Film Fest si completerà con retrospettive, eventi di piazza e un occhio particolare all’industry, a cui sarà dedicata una sezione speciale.