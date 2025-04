Everton, nuovo socio per i Friedkin: il co-proprietario degli Houston Texans investe nel club

Un nuovo ingresso nell’azionariato dell’Everton dopo quello che ha visto il Friedkin Group, proprietario della Roma in Serie A, prelevare la maggioranza dall’ex patron Farhad Moshiri.

Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, si tratta di un altro texano dopo i Friedkin. Infatti, nel club di Liverpool ha deciso di investire anche Christopher Sarofim, presidente della società statunitense di gestione fondi Fayez Sarofim & Co e co-proprietario degli Houston Texans, franchigia della NFL, la lega professionistica di football americano.

L’ingresso di Sarofim, in realtà non è direttamente nell’Everton, ma nella Roundhouse Capital Holdings Limited, la società madre che controlla i Toffees. Al momento, non si conosce la quota rilevata dal co-proprietario dei Texans, figlio di Fayez Sarofim (deceduto nel 2022), il gestore di fondi texano di origine egiziana diventato miliardario grazie a una strategia di investimento che si riassumeva, in maniera anche un po’ semplicistica, con un mantra che recitava “mai vendere”.

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, il Friedkin Group sarebbe tuttora aperto all’ingresso di ulteriori investitori nella società madre che controlla l’Everton.