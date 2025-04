Dove vedere i funerali di Papa Francesco: diretta TV, streaming e orari

La scomparsa di Papa Francesco ha colpito profondamente il mondo intero. In occasione dei suoi funerali, milioni di fedeli desiderano partecipare, anche solo simbolicamente, seguendo la cerimonia in diretta. In questo articolo ti spieghiamo dove vedere i funerali di Papa Francesco, con tutte le informazioni utili su orari, canali TV e piattaforme streaming.

Dove vedere funerali Papa Francesco – Quando si terranno i funerali?

La data ufficiale dei funerali di Papa Francesco sarà comunicata dal Vaticano con un annuncio formale. Tradizionalmente, i funerali papali si tengono circa 5-6 giorni dopo la morte, in Piazza San Pietro, alla presenza di capi di Stato, autorità religiose e centinaia di migliaia di fedeli.

Dove vedere funerali Papa Francesco – A che ora inizieranno?

L’orario solitamente previsto per la celebrazione è alle ore 9:30 del mattino (ora italiana), ma è consigliabile collegarsi già un’ora prima per seguire la preparazione e gli approfondimenti trasmessi in diretta.

Dove vedere funerali Papa Francesco – L’evento in diretta tv e streaming

I funerali saranno trasmessi in diretta su vari canali nazionali e internazionali. Ecco i principali canali su cui seguirli:

RAI 1 – La TV di Stato italiana offrirà una copertura completa con commento in italiano e collegamenti in diretta da Piazza San Pietro.

– La TV di Stato italiana offrirà una copertura completa con commento in italiano e collegamenti in diretta da Piazza San Pietro. TV2000 – L’emittente della Conferenza Episcopale Italiana trasmetterà l’intera cerimonia con approfondimenti religiosi e spirituali.

– L’emittente della Conferenza Episcopale Italiana trasmetterà l’intera cerimonia con approfondimenti religiosi e spirituali. Sky TG24 e Mediaset (Canale 5 o Rete 4) – Copertura live con aggiornamenti e analisi.

e – Copertura live con aggiornamenti e analisi. Euronews, BBC, CNN – Per chi desidera seguire la diretta in lingua inglese.

Per chi preferisce seguire l’evento online, sono disponibili diverse opzioni di streaming gratuito:

RaiPlay (raiplay.it) – Accessibile anche da smartphone e tablet, senza registrazione.

(raiplay.it) – Accessibile anche da smartphone e tablet, senza registrazione. TV2000 Live (tv2000.it/live) – Streaming diretto dell’intero evento.

(tv2000.it/live) – Streaming diretto dell’intero evento. YouTube – Vatican News – Il canale ufficiale del Vaticano trasmetterà i funerali in più lingue.

– Il canale ufficiale del Vaticano trasmetterà i funerali in più lingue. Facebook e Twitter – Aggiornamenti e clip in tempo reale saranno disponibili sulle pagine ufficiali del Vaticano e dei principali media religiosi.

I funerali di Papa Francesco saranno un evento storico e profondamente simbolico per la Chiesa Cattolica e per il mondo intero. Grazie alle numerose opzioni disponibili in TV e online, sarà possibile seguire la cerimonia in diretta da qualsiasi parte del mondo, partecipando con il cuore e con la fede.