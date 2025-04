Serie A, chi trasmetterà l’eventuale spareggio scudetto Inter-Napoli

A cinque giornate dal termine del campionato di Serie A, Inter e Napoli condividono il primo posto in classifica. Appaiate a quota 71 punti, entrambe le squadre ne hanno a disposizione altri 15 per laurearsi Campione d’Italia rispettivamente per la ventunesima (i nerazzurri) e la quarta volta (i partenopei) nella storia.

Tuttavia, il campionato 2024/25 potrebbe non chiudersi alla trentottesima giornata. Nessuna novità: è noto, infatti, che con il regolamento degli ultimi due anni, in caso di arrivo a pari punti sarebbe uno spareggio a decidere chi vincerà lo Scudetto (oltre a chi si salverà e chi retrocederà, ribaltando lo sguardo verso le parti basse della classifica).

Chi trasmette lo spareggio Scudetto? La scelta della sede

Ipotesi che potrebbe ripresentarsi quest’anno nella corsa al titolo. Sarebbero proprio Inter e Napoli a giocarsi il tutto per tutto per la conquista del Tricolore qualora i rispettivi percorsi si concludessero con i medesimi punti. Le regole prevedono che il match si giochi in casa della squadra meglio posizionata in termini di scontri diretti. Inter e Napoli, da questo punto di vista, si trovano in perfetto equilibrio, visto che entrambe le sfide sono finite in pareggio e con lo stesso risultato di 1-1.

In questo caso, sono comunque previsti dei criteri che definiscono la sede per la disputa dell’incontro:

differenza reti negli scontri diretti

differenza reti nell’intero campionato

gol fatti nell’intero campionato

sorteggio

Criteri che premiano i nerazzurri (avanti nella differenza reti nell’intero campionato) e che porterebbero a giocare la sfida al Meazza. Tutto ciò, a patto che non siano individuati problemi di ordine pubblico. Se così fosse, la scelta della sede ricadrebbe su un impianto neutro, lo stadio Olimpico di Roma (già sede della finale di Coppa Italia).

Chi trasmette lo spareggio Scudetto? La sfida in esclusiva su DAZN

Detto della sede dell’eventuale spareggio scudetto, chi trasmetterebbe invece la partita dell’anno della Serie A? Su questo fronte, la programmazione è già definita. Come appreso da Calcio e Finanza, lo spareggio scudetto è un’esclusiva di DAZN, come previsto dal bando sui diritti televisivi della Serie A per il ciclo 2024-2029.

Sarebbe quindi la piattaforma di sport in streaming a mandare in onda l’incontro tra gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di Antonio Conte. Le ultime cinque giornate di campionato saranno decisive per capire se il titolo prenderà una direzione precisa o se tutto si risolverà con un ultimo grande duello.