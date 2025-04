La classifica degli atleti più pagati di sempre: Jordan in vetta, CR7 sul podio

Chi sono gli atleti più pagati di sempre? Sportico ha stilato la classifica dei 50 atleti più pagati di tutti i tempi, considerando sia i guadagni reali che quelli attualizzati in base all’inflazione: una graduatoria che da sola vale circa 53 miliardi di dollari.

In cima alla classifica si trova Michael Jordan, leggenda dell’NBA e pioniere nell’integrazione tra sport e business. Con 4,15 miliardi di dollari guadagnati in valore attualizzato, Jordan ha creato un impero partendo dalla sua carriera sul parquet. Gran parte dei suoi guadagni provengono dal legame con Nike e il marchio Jordan, che è diventato un simbolo culturale globale. Jordan si è ritirato nel 2003, ma il suo impero continua a crescere.

Al secondo posto troviamo Tiger Woods con 2,79 miliardi di dollari. Nonostante le difficoltà personali e professionali, Woods è ancora attivo e continua a firmare contratti multimilionari. Cristiano Ronaldo, con 2,23 miliardi di dollari, è il primo calciatore a superare questa soglia. La sua influenza sui social, il suo brand personale e i numerosi contratti con club e sponsor lo rendono una figura economica di enorme successo.

Atleti ancora in attività come LeBron James, Lionel Messi, Neymar, Kevin Durant, Stephen Curry e Lewis Hamilton occupano posizioni di rilievo. Questi campioni non solo dominano nel loro sport, ma sono anche figure riconosciute a livello globale, grazie a pubblicità, media e iniziative imprenditoriali. La longevità di questi atleti, molti dei quali sono in attività da oltre 20 anni, dimostra quanto oggi lo sport si sia trasformato in un progetto di branding e lifestyle personale.

Tra i nomi storici, Arnold Palmer e Jack Nicklaus, due golfisti, hanno saputo capitalizzare la loro fama creando linee di abbigliamento, progettando campi da golf e stipulando contratti pubblicitari che sono durati decenni. Anche Michael Schumacher, leggenda della Formula 1, rimane tra i più pagati, a dimostrazione della forza del suo brand.

Classifica atleti più pagati di sempre, basket al top

La classifica dei 50 atleti più pagati di tutti i tempi include rappresentanti di otto sport diversi. Il basket è lo sport più presente, con 13 atleti che insieme hanno guadagnato 14,84 miliardi di dollari, a conferma del grande impatto economico della NBA.

Segue il golf, con 8 atleti e un totale di 11,12 miliardi di dollari, grazie anche alla longevità delle carriere e all’alto valore commerciale dei giocatori. La boxe ha 7 atleti nella lista, con guadagni pari a 6,08 miliardi di dollari, frutto di incontri molto remunerativi e grandi accordi di sponsorizzazione. Anche il mondo delle corse, con 7 piloti tra Formula 1 e NASCAR, ha generato 5,76 miliardi di dollari. Il tennis è rappresentato da 5 atleti, che insieme hanno incassato 4,31 miliardi di dollari.

Il calcio, pur con soli 4 atleti in classifica, ha raggiunto i 6,86 miliardi di dollari complessivi, grazie a figure globali come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Anche il football americano conta 4 rappresentanti, con un totale di 2,78 miliardi di dollari. Infine, il baseball ha 2 atleti in classifica, per un totale di 1,49 miliardi di dollari. Tutti i guadagni indicati sono stati adeguati all’inflazione.

Nella classifica, inoltre, solo 18 atleti sono ancora in attività: gli altri 32 sono tutti ritirati.

Classifica atleti più pagati di sempre, la graduatoria