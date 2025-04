Funerale Papa Francesco, niente deroga: Inter-Roma domenica alle 15

Alla fine non ci sarà nessuna deroga per la sfida tra Inter e Roma, uno dei tre match del campionato di Serie A rinviati per la concomitanza con il funerale di Papa Francesco, scomparso nella mattinata di ieri. La celebrazione del rito si terrà sabato 26 aprile a Roma, il giorno in cui la Serie A sarebbe dovuta scendere in campo con tre partite del 34° turno.

Sfide che sono state rinviate, come annunciato dal ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei Ministri di oggi. Tuttavia, se per Lazio-Parma e Como-Genoa non c’erano problemi nella scelta di una data per il recupero, la questione si è posta invece per l’Inter, che mercoledì 30 aprile sarà impegnata nella semifinale di andata di Champions con il Barcellona.

Inter Roma quando si gioca? La scelta sul rinvio

Tra le ipotesi delle ultime ore era spuntata quella di una deroga per permettere ai nerazzurri (e alla Roma, avversaria nel match) di scendere in campo comunque sabato 26 aprile alle ore 20.45. Un modo per consentire all’Inter di preparare al meglio la successiva gara europea. Tuttavia, alla fine l’idea ora sembra essere quella di posizionare la gara domenica 27 aprile, con calcio d’inizio che verrebbe fissato per le ore 15.00. Si attende però l’ufficialità, dopo un pomeriggio con varie voci.

«Noi abbiamo dato degli indirizzi nel rispetto dell’autonomia dello sport e dei calendari sportivi, abbiamo dato questo orientamento a rispettare il sabato, la giornata in cui vengono celebrati i funerali del Santo Padre, così come abbiamo dato degli indirizzi sui programmi sportivi da qui a venerdì sera», ha detto oggi il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi commentando la decisione del Governo di fermare gli eventi sportivi.

«L’organizzazione è possibile con delle accortezze, una certa sobrietà, il lutto al braccio, un minuto di raccoglimento», ha annunciato Abodi aggiungendo che «verrà letto un pensiero sul Santo Padre e verrà proiettata la sua immagine. Penso che questo sia il modo migliore da parte dello sport, a partire dal calcio, per ricordare tutto quello che ha fatto, che ha detto e che speriamo di saper interpretare nelle nostre responsabilità quotidiane».

Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’Inter avrebbe preferito rispettare il lutto di Papa Francesco e non scendere in campo nel giorno del funerale del Pontefice. Sarà la prima volta in cui una squadra italiana impegnata in una semifinale di una coppa europea scenderà in campo di domenica, ma la decisione dell’Inter al completo (non solo dirigenza ma anche squadra e giocatori) è stata quella di rispettare il lutto e far posticipare la gara.