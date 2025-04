Serie A, le opzioni delle date per i recuperi delle partite rinviate

In particolare, per quanto riguarda la Serie A, sabato 26 aprile sono in programma:

“Sono sospese le partite di sabato, domenica si gioca”, le sue parole rispondendo a chi gli domandava se anche il campionato di calcio e gli altri eventi sportivi saranno sospesi nei cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, proclamati dal Consiglio dei ministri. Sabato infatti è previsto il funerale di Papa Francesco: il Governo ha deciso oggi di decretare cinque giorni di lutto nazionale per la scomparsa del Pontefice.

In attesa dell’ufficialità definitiva da parte della Lega Serie A, il rinvio delle gare di campionato in programma sabato 26 aprile è certo. L’annuncio è infatti stato dato da Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare

Cosa comporta il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco: nessuna chiusura obbligatoria per scuole e uffici.

Quanto si recuperano partite rinviate? Le ipotesi sulle date

Resta da capire ora quando le tre gare in questione potranno essere recuperate. Se per Como-Genoa potrebbero non esserci problemi a disputare la gara il giorno seguente, domenica 27 aprile, Lazio-Parma invece dovrebbe essere giocata lunedì 28 aprile visto che domenica a Roma c’è anche il Giubileo degli Adolescenti.

Da valutare infine c’è anche Inter-Roma, considerando l’impegno dei nerazzurri in Champions League mercoledì 30 aprile in casa del Barcellona per la semifinale d’andata: al momento l’ipotesi è quella che la gara possa anch’essa disputata domenica 27 aprile, con orario ancora da definire in attesa che la Lega Serie A riceva una comunicazione formale dal Governo del rinvio delle gare di sabato 26 aprile.