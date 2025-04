Lutto nel calcio: morto Giuseppe Farina, ex patron di Vicenza e Milan

È morto a 91 anni l’ex presidente del Milan Giuseppe Farina, ultimo proprietario del club prima dell’epopea di Silvio Berlusconi. Nato a Gambellara, in provincia di Vicenza, nel 1933, Farina guidò ben 12 club: Milan, Padova, Vicenza, Audace, Valdagno, Legnago, Schio, Rovigo, Belluno, Rovereto, Modena e Palù.

Le sue esperienze più significative nel mondo dello sport quelle al Vicenza e al Milan. A Vicenza condusse il club a uno storico secondo posto in campionato nel 1977/78, con Paolo Rossi, l’eroe di Spagna 1982, capocannoniere con 24 reti.

Acquistò successivamente il Milan nel gennaio del 1982 e a fine stagione la squadra retrocesse in Serie B sul campo. Dopo la promozione in A nell’annata successiva con Castagner in panchina, nel 1986 Farina si dimise dal ruolo di presidente a causa della situazione finanziaria precaria della società rossonera, rilevata pochi mesi dopo da Silvio Berlusconi che la salvò dal fallimento.