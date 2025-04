La decisione del Governo: cinque giorni di lutto nazionale per Papa Francesco

Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo. I cinque giorni partiranno da oggi e dureranno «fino al giorno del funerale». Lo ha spiegato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci.

«Mi sembra una domanda alla quale io non posso rispondere. Sono scelte del presidente del Consiglio che tutti abbiamo condiviso», ha spiegato Musumeci a chi domandava perché il Consiglio dei ministri avesse deciso di proclamare cinque giorni di lutto nazionale per la morte del Papa, a differenza dei tre decisi nel 2005 in occasione della scomparsa di Giovanni Paolo II.

E sulle cerimonie per le celebrazioni del 25 aprile, ha aggiunto: «Tutte le cerimonie sono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno».