Lutto nazionale si lavora? Le indicazioni dopo la scomparsa di Papa Francesco

Lutto nazionale si lavora? Il governo italiano ha proposto di osservare tre giorni di lutto nazionale in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta lunedì 21 aprile 2025, giorno di Pasquetta. La proposta sarà discussa oggi durante la riunione del Consiglio dei Ministri, prevista per le ore 11, durante la quale si definiranno anche le misure di sicurezza necessarie per i funerali e il Conclave, eventi che attireranno a Roma numerosi fedeli, capi di Stato e di governo, oltre a tutti i cardinali.

Lutto nazionale, i precedenti

In passato, l’Italia ha proclamato il lutto nazionale in occasione della morte di Papa Giovanni Paolo II nel 2005, per il terremoto dell’Aquila nel 2009, per le vittime del crollo del Ponte Morandi nel 2018 e per la scomparsa di Silvio Berlusconi nel 2023.

Lutto nazionale si lavora? Cosa comporta il lutto nazionale

Il lutto nazionale è una misura ufficiale proclamata dal Governo italiano in occasione di eventi luttuosi che colpiscono profondamente il Paese. Durante questo periodo, le bandiere degli edifici pubblici vengono esposte a mezz’asta, e nelle scuole si osserva un minuto di silenzio. Inoltre, le personalità pubbliche sono tenute a cancellare tutti gli impegni in agenda e a partecipare solo a eventi di beneficenza.

La proclamazione del lutto nazionale non implica la chiusura automatica di uffici pubblici, aziende, scuole o attività commerciali. Tuttavia, come segno di rispetto, le bandiere vengono esposte a mezz’asta e può essere osservato un minuto di silenzio durante le esequie.

Image credit: Depositphotos