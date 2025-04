Chi sarà il prossimo Papa? Tutti i nomi dopo la morte di Papa Francesco

La notizia della morte di Papa Francesco ha scosso il mondo cattolico e aperto ufficialmente il dibattito su chi sarà il prossimo Papa. Dopo anni di pontificato segnato da riforme, gesti di umiltà e aperture verso il mondo contemporaneo, la Chiesa si trova ora a dover scegliere una nuova guida spirituale.

Chi sarà il prossimo Papa? Un nuovo Conclave: cosa succede ora

Con la sede vacante, i cardinali elettori si riuniranno in Conclave in Vaticano per eleggere il 267° Papa della storia della Chiesa cattolica. La scelta non sarà semplice: il prossimo Pontefice dovrà affrontare sfide cruciali come la secolarizzazione, le crisi interne, i rapporti con l’Oriente e la gestione dei cambiamenti climatici e sociali.

Chi sarà il prossimo Papa? I nomi più probabili

Tra i cardinali più citati dai vaticanisti come possibili successori di Papa Francesco, spiccano alcune figure di rilievo, ognuna con caratteristiche diverse che potrebbero indirizzare il futuro della Chiesa:

Cardinale Matteo Zuppi (Italia): Arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, noto per il suo stile pastorale vicino alla gente, il dialogo interreligioso e il forte impegno per la pace.

Arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, noto per il suo stile pastorale vicino alla gente, il dialogo interreligioso e il forte impegno per la pace. Cardinale Pietro Parolin (Italia): segretario di Stato vaticano dal 2013, diplomatico di lunga esperienza, è considerato un candidato «di continuità» e allo stesso tempo «un equilibratore», capace di mantenere il timone della Chiesa su una linea pastorale aperta, ma con attenzione all’equilibrio tra le diverse anime cattoliche.

segretario di Stato vaticano dal 2013, diplomatico di lunga esperienza, è considerato un candidato «di continuità» e allo stesso tempo «un equilibratore», capace di mantenere il timone della Chiesa su una linea pastorale aperta, ma con attenzione all’equilibrio tra le diverse anime cattoliche. Cardinale Pierbattista Pizzaballa (Italia): 60 anni, patriarca latino di Gerusalemme, è un francescano con esperienza diretta nelle terre della Bibbia. La sua candidatura potrebbe essere favorita dalla necessità di un ponte tra Oriente e Occidente, oltre che dalla sua capacità di dialogo interreligioso.

60 anni, patriarca latino di Gerusalemme, è un francescano con esperienza diretta nelle terre della Bibbia. La sua candidatura potrebbe essere favorita dalla necessità di un ponte tra Oriente e Occidente, oltre che dalla sua capacità di dialogo interreligioso. Cardinale Peter Turkson (Ghana): Una figura molto rispettata in ambito sociale e ambientale. La sua elezione rappresenterebbe il primo Papa africano dell’epoca moderna.

Una figura molto rispettata in ambito sociale e ambientale. La sua elezione rappresenterebbe il primo Papa africano dell’epoca moderna. Fridolin Ambongo Besungu (Congo): nato a Boto il 24 gennaio 1960, dal 1° novembre 2018 arcivescovo metropolita di Kinshasa. Un papato di Besungu sarebbe lontano dai principi di sinistra di Papa Francesco. Bergoglio lo ha nominato cardinale nel 2019.

nato a Boto il 24 gennaio 1960, dal 1° novembre 2018 arcivescovo metropolita di Kinshasa. Un papato di Besungu sarebbe lontano dai principi di sinistra di Papa Francesco. Bergoglio lo ha nominato cardinale nel 2019. Cardinale Luis Antonio Tagle (Filippine): Ex arcivescovo di Manila e oggi figura di primo piano nella Curia romana. Giovane, carismatico e comunicativo, è visto da molti come “il Papa del futuro”.

Ex arcivescovo di Manila e oggi figura di primo piano nella Curia romana. Giovane, carismatico e comunicativo, è visto da molti come “il Papa del futuro”. Cardinale Marc Ouellet (Canada): Esperto di dottrina e di Curia, già citato come papabile nel Conclave del 2013.

Esperto di dottrina e di Curia, già citato come papabile nel Conclave del 2013. Cardinale Jean-Claude Hollerich (Lussemburgo): Figura di rilievo in Europa, vicino alle posizioni progressiste di Francesco. Per lui, meno possibilità degli altri di essere eletto.

Chi sarà il prossimo Papa? Quale profilo per il prossimo Pontefice

La domanda “chi sarà il prossimo Papa” non ha solo una risposta “politica”, ma anche spirituale. Molti osservatori si interrogano se il nuovo Papa continuerà sulla linea tracciata da Francesco o se ci sarà un ritorno a una visione più tradizionalista. Il profilo ideale sembra essere quello di un uomo capace di unire la Chiesa, parlare al mondo e affrontare le sfide della contemporaneità con coraggio e fede.