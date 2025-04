I bonus UEFA ai club per EURO 2024: Inter e Milan al top in Italia

Un importo record di 233 milioni di euro è stato distribuito dalla UEFA a 901 club appartenenti alle 55 federazioni nazionali partecipanti, per aver rilasciato giocatori alle competizioni delle squadre nazionali – ovvero la UEFA Nations League 2020/21 e 2022/23, le Qualificazioni Europee 2022–24 e la fase finale di UEFA EURO 2024.

In base al meccanismo di distribuzione dei pagamenti approvato dal Comitato Esecutivo UEFA nell’aprile 2022, 100 milioni di euro sono stati riservati per il rilascio dei giocatori alla UEFA Nations League 2020/21 e 2022/23, così come alle Qualificazioni a UEFA EURO 2024. 93 milioni di euro sono stati distribuiti secondo le tariffe concordate, mentre i restanti 7 milioni – una somma che resta sempre disponibile a causa di fattori come il rilascio di giocatori da club non europei – verranno distribuiti nel prossimo ciclo. Nell’ultimo ciclo, l’importo stanziato era di 70 milioni di euro.

Anche la somma destinata al rilascio dei giocatori per la fase finale di UEFA EURO 2024 è aumentata, passando da 130 milioni a 140 milioni di euro, con fondi destinati a 196 club di 29 federazioni nazionali UEFA.

Bonus EURO 2024, le cifre club per club

Entrando nel dettaglio delle cifre, l’Inghilterra è la nazione che ha ricevuto più fondi dalla UEFA, con un totale di 46,8 milioni di euro. Tra i club inglesi, il Manchester City ha ottenuto 5,2 milioni grazie alla presenza massiccia di giocatori nelle principali nazionali europee. Seguono Arsenal con 3,9 milioni, Liverpool con 3,5 milioni, Manchester United con 3,1 milioni, Chelsea con 2,6 milioni e Brentford con 2,4 milioni, segno dell’ampio coinvolgimento del calcio inglese a ogni livello.

Alle spalle dell’Inghilterra c’è l’Italia, che ha ricevuto 35,3 milioni di euro. L’Inter ha guidato i club italiani con 4,6 milioni, seguita dal Milan con 3,1 milioni, dalla Roma e dal Bologna con 2,9 milioni ciascuna, e dalla Juventus con 2,8 milioni. Napoli, Torino, Atalanta, Verona ed Empoli completano la lista, con cifre comprese tra 2,3 e 1,4 milioni.

La Germania ha incassato 30,3 milioni. Il Bayern Monaco è stato il club tedesco più premiato, con 4,4 milioni, seguito da RB Lipsia con 3,9 milioni, Bayer Leverkusen con 3,4 milioni e Borussia Dortmund con 3 milioni. Tutti club protagonisti sia in Bundesliga che nelle coppe europee, con giocatori distribuiti tra varie

La Spagna ha ricevuto complessivamente 22,8 milioni di euro. I principali beneficiari sono stati il Real Madrid con 4,8 milioni, seguito da Barcellona con 4,4 milioni. Real Sociedad e Atlético Madrid hanno ottenuto ciascuno 2,6 milioni, dimostrando una distribuzione equilibrata tra i principali club della Liga.

In Francia, la cifra complessiva è di 11,9 milioni, di cui ben 4,4 milioni assegnati al Paris Saint-Germain, unica squadra francese a superare la soglia dei 4 milioni, a conferma della sua centralità nel panorama europeo.

Bonus EURO 2024, tutte le cifre