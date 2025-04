Funerale Papa Francesco, Lazio-Parma verso il rinvio: la nuova data

La Serie A potrebbe subire ulteriori modifiche nel calendario a causa della morte di Papa Francesco. Dopo il rinvio delle partite previste nella giornata di ieri – che verranno recuperate mercoledì 23 aprile – anche le gare in programma sabato 26 aprile rischiano di non disputarsi regolarmente. Quel giorno, infatti, si svolgeranno a Roma i funerali del Santo Padre, un evento che impone riflessioni sia per ragioni di lutto sia per questioni legate alla sicurezza nella Capitale.

Tre i match al momento sotto osservazione:

Como-Genoa (ore 15:00)

Inter-Roma (ore 18:00)

Lazio-Parma (ore 20:45)

Nel caso di Como-Genoa e Inter-Roma, il possibile rinvio seguirebbe la linea già adottata per le partite sospese ieri, legata al lutto nazionale. Diverso, invece, il discorso per Lazio-Parma: la partita, originariamente prevista per sabato sera allo Stadio Olimpico, dovrebbe slittare a lunedì 28 aprile. In questo caso, la motivazione principale è legata a questioni di ordine pubblico, vista la concomitanza con il Giubileo dei Giovani, che si aprirà ufficialmente venerdì 25 aprile e coinvolgerà oltre 130mila adolescenti provenienti da tutta Italia.

Il clima nella Capitale sarà particolarmente intenso: già annullato il concerto dei The Kolors previsto al Circo Massimo per sabato 26, proprio per facilitare la gestione della sicurezza cittadina. Per lo stesso motivo è stata sospesa anche la cerimonia di canonizzazione di Carlo Acutis, inizialmente in programma per domenica 27 aprile.

In dubbio anche il concerto di Ligabue previsto lunedì 28 in piazza Sanniti, nel quartiere San Lorenzo, che al momento resta confermato, ma viene monitorato con attenzione dalle autorità.

Il rinvio di Lazio-Parma a lunedì appare sempre più probabile: una decisione definitiva è attesa nelle prossime ore.