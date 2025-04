Via libera dall’assemblea: Arnault potrà guidare LVMH fino a 85 anni

Un’assemblea annuale generale molto attesa quella del colosso del lusso LVMH, che si è tenuta ieri a Parigi. All’evento hanno partecipato oltre 2mila azionisti, e non sono mancate le novità. In primis, l’approvazione della proposta di estendere l’età massima per la guida del gruppo da 80 a 85 anni, permettendo così al fondatore Bernard Arnault, oggi 76enne, di poter mantenere l’incarico più a lungo, un’estensione approvata dal 99,18% degli azionisti.

Arnault – la cui famiglia è recentemente entrata nel mondo del calcio con l’acquisto del Paris FC, club di Ligue 2 francese – è intervenuto poi sull’attualità: «Fino alla fine di febbraio tutto andava benissimo. Poi la situazione geopolitica ed economica mondiale è stata stravolta da potenziali dazi e dalle crisi internazionali. Siamo comunque ottimisti e proseguiamo i nostri investimenti, restando radicati nei nostri valori, che ruotano intorno a creatività, capacità di innovare e alta qualità in tutto quello che facciamo».

L’ottimismo è basato anche su dati demografici e sociali: «Credo nella crescita del numero di persone nel pianeta potenzialmente interessate e pronte a entrare in una nostra boutique per acquistare i nostri prodotti: questa desiderabilità e attrattività è il motivo del nostro successo da 30-40 anni e continuerà, con – certo – possibili alti e bassi».

Arnault auspica «l’instaurazione di una zona di libero scambio tra le due grandi potenze economiche dell’Occidente, Ue e Stati Uniti», e ha poi aggiunto «gli Stati europei devono essere in grado di gestire il negoziato sui dazi, senza lasciarlo ai burocrati di Bruxelles».

Rispondendo alla domanda di un azionista, Arnault ha posto fine ai rumor sui vertici creativi di Dior, confermando che Jonathan W. Anderson guiderà la parte uomo della maison di cui è ceo la primogenita di Arnault, Delphine, ed evocando il «lavoro straordinario» di Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa delle collezioni donna di Dior, che hanno appena sfilato a Kyoto e che sfileranno a Roma in maggio.