L’Inter perde Marcus Thuram per le prossime partite. L’attaccante francese si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali, che hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra.

«La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno», spiega il club nerazzurro in una nota. Thuram salterà le sfide con Bologna in campionato e con il Milan in Coppa Italia, per rientrare tra la gara con la Roma e l’andata della semifinale di Champions League con il Barcellona.