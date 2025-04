Il Barcellona svela i nuovi rendering del Camp Nou

Grazie alla concessione del Comune di Barcellona per i lavori 24 ore su 24 fino al prossimo 30 aprile, lo Spotify Camp Nou continua a prendere forma e si prepara a riaccogliere la squadra catalana a partire dalla prossima stagione.

Proprio per aggiornare sullo stadio di avanzamento dei lavori, il club catalano ha pubblicato sul proprio sito ufficiale nuove immagini del rendering del nuovo stadio e di come sarà quando sarà ultimato. Inoltre, le immagini sono state arricchite dai fotomontaggi dei calciatori dell’attuale rosa che esultano nel nuovissimo impianto da oltre 100mila posti a sedere.

Per quanto riguarda lo stato dei lavori, il club ha fatto sapere come sono già stati installati i sedili e si sta livellando la zona del terreno di gioco per poter piantare il prato, le cui operazioni inizieranno la prossima settimana. Inoltre, nel video diffuso dal Barça si possono vedere anche gli interni dello stadio, con diversi accessi e servizi igienici già in fase avanzata.

Proseguono al momento anche i lavori nella terza gradinata e nei suoi nuclei di accesso, e sono iniziati i montaggi dei ponteggi temporanei a 360° per l’installazione delle strutture necessarie fino alla costruzione della nuova copertura.

Lavori che proseguono anche per rispettare i paletti finanziari imposti dalla Liga. Infatti, il massimo campionato spagnolo ha stabilito che i posti riservati con formula PSL (Personal Seat License) siano fisicamente costruite e consegnate per poter registrare già per questa stagione i fondi derivanti dalla concessione trentennale dell’utilizzo di 475 posti VIP a un investitore del Qatar e a un altro degli Emirati Arabi, per un valore complessivo di 100 milioni di euro.

Secondo le previsioni del Barça dopo le consultazioni con Limak Construction, questi posti VIP saranno pronto entro la fine del mese di maggio questi posti saranno costruiti tra la prima e la seconda gradinata. Una volta completati fisicamente, Limak prevede di redigere un verbale che certifichi la consegna dell’opera al club, che a sua volta consegnerà la documentazione alla Liga.