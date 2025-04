Stipendio da oltre 3,5 milioni di euro per il patron del Torino Urbano Cairo nel 2024 (in crescita rispetto ai 3,2 milioni del 2023), considerando i compensi da RCS e da Cairo Communication, la holding che controlla Cairo Editore SpA, La7 SpA e CAIRORCS Media SpA, oltre a RCS, controllata da Cairo Communication per oltre il 59%. Il dato emerge dalla relazione sulla remunerazione per l’anno 2024 di Cairo Communication, in cui sono presenti la cifre legate ai compensi incassati da Cairo dalle varie società del gruppo.

In particolare, nella relazione pubblicata da Cairo Communication si legge che «la remunerazione per il 2024 del Presidente dott. Urbano Cairo, titolare delle principali deleghe esecutive e gestionali, si è composta per il Gruppo della sola componente fissa annua lorda, pari a complessivi Euro 600 mila (dei quali Euro 405 mila da Cairo Communication, Euro 190 mila da Cairo Editore ed Euro 5 mila da La7, in tutti i casi quale compenso per l’attività di amministratore), oltre ad alcuni benefici non monetari».

Inoltre, per quanto riguarda Rcs Cairo ha ricevuto «una remunerazione composta di una componente fissa annua lorda di Euro 1,5 milioni e una componente variabile di Euro 1.414 mila per complessivi Euro 2.914 mila».

Cairo stipendio 2024 – La cifra complessiva

In totale, quindi la remunerazione complessiva di Cairo si è attestata nel 2024 a quota 3,534 milioni di euro. Si tratta di compensi fissi per 2,1 milioni di euro, di compensi variabili per 1,414 milioni di euro e di benefici non monetari per 20mila euro. Si tratta di una cifra in aumento del 10% rispetto al 2023, quando aveva incassato poco meno di 3,2 milioni di euro.

Facendo un confronto curioso con i calciatori del Torino, considerando gli stipendi lordi della stagione 2024/25 (basati chiaramente su indiscrezioni, dal momento in cui non esistono dati ufficiali), Cairo ha guadagnato più di tutti ad eccezione dell’attaccante Duvan Zapata (5,7 milioni lordi) e del trequartista Nikola Vlasic (3,7 milioni lordi).