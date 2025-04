Monza, ricavi +25% e il rosso cala a 48 milioni nel bilancio 2024

Il Monza ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2024 con una perdita pari a 47,9 milioni di euro, in calo rispetto ai 60,3 milioni di euro fatti segnare nel bilancio 2023.

Nell’esercizio al 31 dicembre 2024, il fatturato della società brianzola è cresciuto del 25%, toccando quota 85,7 milioni di euro, mentre i costi sono stati pari a quota 139,1 milioni di euro (in crescita rispetto ai 134,4 milioni del 2022). Il patrimonio netto del club al 31 dicembre 2024 era pari a 23,1 milioni, rispetto ai 19,9 milioni del 2023, grazie agli interventi della proprietà di Fininvest in termini di versamenti.

Monza bilancio 2024 – I ricavi del club di Fininvest

Complessivamente, il Monza nel 2024 ha registrato 85,7 milioni di euro di ricavi. La voce più corposa è quella relativa ai diritti tv, pari a 31,3 milioni di euro, mentre i proventi da sponsorizzazioni sono stati pari a 15 milioni di cui 11 milioni derivanti dalla concessione pubblicitaria affidata a Digitalia ‘08, società del gruppo Fininvest. Tra le altre entrate, le plusvalenze sono state pari a 21,2 milioni grazie alle cessioni di Carlos Augusto all’Inter (7,5 milioni per la cessione con plusvalenza di 6,2 milioni di euro, con ulteriori 2 milioni come premi e 832mila euro di ricavo da prestito) e Michele Di Gregorio alla Juventus (18 milioni con plusvalenza per 14,9 milioni), mentre i ricavi da stadio sono stati pari a 5,7 milioni.

I ricavi voce per voce:

Ricavi da gara : 5,7 milioni;

: 5,7 milioni; Ricavi da sponsor, pubblicità e commerciali : 17,1 milioni;

: 17,1 milioni; Ricavi da diritti tv : 31,3 milioni;

: 31,3 milioni; Ricavi da gestione calciatori : 28 milioni di cui 22,6 da plusvalenze;

: 28 milioni di cui 22,6 da plusvalenze; Altri ricavi : 3,6 milioni;

: 3,6 milioni; TOTALE: 85,7 milioni.

Monza bilancio 2024 – I costi del club

I costi a bilancio per il Monza stati pari a 139,1 milioni di euro. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata alle spese per il personale, pari a 77,9 milioni di cui 58,3 milioni come salari e stipendi. Un’altra dimensione ragguardevole è stata raggiunta dai costi per le infrastrutture sportive che ha impegnato 4 milioni e che manifesta in termini di costi di gestione e di ammortamenti, il notevole sforzo di adeguamento/ampliamento posto in questi anni nelle infrastrutture, che hanno un valore lordo a bilancio pari a 25 milioni tra U-Power Stadium e Centro Sportivo Luigi Berlusconi-Monzello.

I costi voce per voce:

Costi per servizi : 15,2 milioni di euro;

: 15,2 milioni di euro; Costi per il personale : 77,9 milioni di cui 58,3 milioni come salari e stipendi;

: 77,9 milioni di cui 58,3 milioni come salari e stipendi; Ammortamenti e svalutazioni : 31,6 milioni di euro;

: 31,6 milioni di euro; Altri costi : 14,4 milioni;

: 14,4 milioni; TOTALE: 139,1 milioni.

Monza bilancio 2024: risultato, debiti e patrimonio netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così negativa per 53,4 milioni. Il risultato ante imposte è stato negativo per 54,2 milioni, mentre il risultato netto è stato negativo per 47,9 milioni. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 è così risultato pari a 23,1 milioni, rispetto ai 19,9 milioni del 2023, grazie agli interventi della proprietà in termini di versamenti.

I debiti al 31 dicembre 2024 erano pari a complessivi 78 milioni di euro rispetto agli 81 milioni al 31 dicembre 2024, di cui 13,5 milioni per factoring e 44,1 milioni per il calciomercato (a fronte di crediti per calciomercato per 29,7 milioni). L’indebitamento finanziario netto, considerando i debiti da factoring, al 31 dicembre 2024 era quindi negativa per 13,2 milioni vista la liquidità in cassa per circa 350mila euro.